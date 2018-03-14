США намерены ввести пошлины на импорт товаров из Китая

США намерены обложить пошлинами ввозимую продукцию из Китая стоимостью до 60 миллионов долларов в год. Под пошлины могут попасть технологический сектор и телекоммуникационная отрасль.

Как передает Reuters со ссылкой на источники, обсуждавшие этот вопрос с администрацией президента Дональда Трампа, пошлины могут быть гораздо шире, в конечном счете под них может попасть до ста видов товаров. При этом в Белом доме не комментируют, какой может быть размер пошлин, и не называют сроки по их введению.

По данным издания, новые пошлины, в случае введения, могут стать ответом Китаю, который, по версии США, нарушает интеллектуальные права американских производителей.

Также известно, что администрация Трампа рассматривает возможность введения ограничений на инвестиции китайских компаний.