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14.03.2018 19:37
Рубрика: В мире

Дань технологиям

США планируют повысить пошлины на китайскую электронику
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Товары, ввозимые в США из Китая, могут обложить повышенными пошлинами. Такое предложение готовит администрация президента Дональда Трампа. Китайским поставщикам инициатива может стоить 60 миллиардов долларов. Но, по мнению экспертов, это лишь попытка торга.

Повышенные пошлины в основном введут для товаров, относящихся к потребительской электронике, технологическому и телекоммуникационному секторам. Но в окончательный список могут войти до 100 товаров, сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники. В Белом доме новость не комментируют, какой-либо точной информации о размере пошлин и сроках их введения пока нет. Однако официальный представитель МИД Китая Лу Кан уже заявил, что, если США предпримут действия, которые нанесут ущерб интересам Китая, в ответ будут приняты меры по защите законных прав.

Китай не будет инициировать торговую войну с США

Одной из основных проблем торговых взаимоотношений двух стран является серьезный дисбаланс торговли. Он достигает 300 миллиардов долларов в пользу Китая. Такое положение вещей не может устраивать Трампа, говорит завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Константин Корищенко. Но вводить санкции против конкретной страны невозможно, а экспортные пошлины могут затронуть различные страны, с которыми США пытаются выстраивать двусторонние отношения - Канаду, Мексику, Европу либо Японию. "Высокие технологии оказались тем сегментом, который затронет преимущественно Китай", - поясняет Корищенко.

Впрочем, в реальности США могут и не пойти на этот шаг. Страна закупает в Китае значительные партии электроники. Например, в 2016 году стоимость всего китайского импорта телефонов и коммуникационного оборудования в США составила 60,9 миллиарда долларов, говорит эксперт Центра международной торговли Алексей Саврасов. Два государства связаны друг с другом, и резкие движения не выгодны никому. Скорее всего, идет игра на повышение ставок для последующего торга, указывает он.

Лидеры США и Канады обсудили пошлины на сталь и алюминий

Есть сомнения в том, что пошлины действительно будут введены, соглашается доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Петр Мозиас. Пока единственное, что сделал Трамп, это в августе прошлого года дал поручение торговому представителю США более жестко отслеживать, как китайцы выполняют обязательства по защите интеллектуальной собственности. Так что США могут ужесточить экспортный контроль за передачей технологий двойного назначения Китаю, поясняет он.

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