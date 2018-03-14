Стала известна причина смерти актера из "Универа" Олега Графа

Причиной смерти актера Олега Графа, скончавшегося в ночь на 13 марта в возрасте 49 лет, стало онкологическое заболевание.

Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на мать артиста.

По словам женщины, Граф боролся с раком около полутора лет. И все это время никто из коллег Олега "даже не подозревал о его состоянии", поскольку артист "никогда не жаловался на здоровье и строил планы на предстоящие съемки".

Олег Граф родился в 1968 году. В 1991-м окончил театральную студию при Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии, но "из-за развала СССР и тяжелого экономического и политического положения в стране" какое-то время актерством не промышлял.

В 2004-м Граф окончил Московский государственный университет сервиса, получив вторую специальность - психолога.

Впрочем, через десять Олег Граф все-таки вернулся к первой специальности - работал в Театре на Бутырке. Где как режиссер создал, например, спектакль "Про непослушного Зайчонка".

Активно снимался в кино и сериалах. Чаще - во второплановых ролях. Среди наиболее известных - патологоанатом Вилен Усов в "Пятой страже" и Виктор в "Психологинях".

В числе других: сериалы "Светофор", "Универ: Новая общага", "Склифософский", "Деффчонки", "Карпов", "Мент в законе", "Подлец".