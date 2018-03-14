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14.03.2018 21:10
Рубрика: Экономика

Миллион за удачу

Супербогатых людей в России стало больше на 9 тысяч
Текст: Ольга Бухарова, Тарас Фомченков
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
За год более чем на четверть выросло число российских долларовых миллионеров, их теперь - 38 120 человек. Состояние каждого из них - более 5 миллионов долларов. Как отмечается в докладе The Wealth Report, увеличение количества состоятельных людей в России объясняется выходом экономики из рецессии.

По темпам прироста миллионеров Россия обошла Южною Корею (плюс 23 процентов) и Тайвань (26 процентов).

По данным Knight Frank, российские долларовые миллионеры владеют совокупным состоянием в 1,2 триллиона долларов, что соответствует 73,5 процента ВВП России в прошлом году (согласно предварительной оценке Росстата и курса ЦБ на 1 марта 2018 года).

Фото: Григорий Сысоев/ ТАСС
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Численность ультрабогатых людей в России с капиталом более 50 миллионов долларов в прошлом году составила два процента от общего количества людей по всему миру. Самой же богатой страной планеты остаются США - здесь проживают более 30 процентов мировых толстосумов. По итогам прошлого года в России проживало 220 человек с состоянием более 0,5 миллиарда долларов, за год их число выросло на 22 процента. Наша страна входит в десятку стран мира по числу толстосумов. Среди лидеров также США (1830 человек), материковый Китай (490), Германия (430).

По данным опроса The Wealth Report Attitudes Survey 2018, почти 60 процентов ультрабогатых людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или второе гражданство, а 45 процентов ищут возможность постоянного проживания в другой стране. По мнению аналитиков KF, это самые высокие показатели среди регионов мира.

Миллионеры России владеют общим состоянием в 1,2 триллиона долларов, что соответствует 73,5 процента ВВП

Где покупают недвижимость не бедные люди России? По мнению директора по частным инвестициям и зарубежной недвижимости KF Марины Широковой, лидером предпочтений является Швейцария, число запросов на приобретение там лишних квадратов в прошлом году увеличилось в четыре раза. Кроме того, россияне любят покупать себе недвижимость в Великобритании, Монако, Италии и на Кипре. В последнем случае количество запросов в 2017-м подскочило в четыре раза.

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На чем можно разбогатеть? Руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития НикитаМасленников уверен, что сегодня создает миллионные капиталы компьютерный софт и сопутствующие IT-технологии. Плюс агросектор. "Мы поставляем мясо птицы уже в 24 страны, здесь можно хорошо заработать. И конечно, - майнеры и все, кто серьезно связан с криптовалютами и ICO", - перечисляет Масленников.

В 2017 году, то, по его мнению, "могли хорошо прибавить металлурги, ряд отраслей машиностроения. При этом на первое место по доходности Масленников все же ставит "химкомплекс в целом и нефтехимию в частности, на второе - аграриев, хотя надо иметь в виду, что их прибыль формируется в основном за счет госсубсидий. А на третье - айтишников".

Что же касается дохода в 2018 году, то, по его оценке, будут сохраняться тенденции 2017 года. "Ближайшие квартал-два - сырьевой сектор будет в плюсе и все, кто связан с исполнением крупных госзаказов. А дальше на горизонте 10 ближайших лет хороший доход будет организовываться вокруг цифровой экономики и создания бизнес-экосистем, комплекса бизнесов, которые связаны между собой в рамках единых технологических платформ и пользующихся услугами единого крупного банковского или финансового оператора", - резюмирует эксперт.

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