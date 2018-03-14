Посол России в Беларуси Александр Суриков - о модернизации Союзного государства

Высокий уровень интеграции в различных сферах жизни Союзного государства, тесное экономическое взаимодействие и выход на реальное равноправие граждан двух стран дают веский повод политикам называть белорусско-российские отношения стратегическими.

Александр Суриков: В Беларуси на консульском учете состоят почти 60 тысяч российских граждан, а живет значительно больше. Фото: Павел Чуйко

Что это значит для простых белорусов и россиян? Об этом корреспондент "СОЮЗа" беседует с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым накануне события, значение которого выходит далеко за пределы страны - 18 марта состоятся выборы Президента РФ. Само собой первый вопрос - как они организованы в Беларуси.

Выборы: до и после

Александр Суриков: Безусловно, это важнейшее событие. В Беларуси на консульском учете состоят почти 60 тысяч российских граждан, а живет значительно больше. В свое время называлась цифра 300 тысяч. Много россиян отдыхает в белорусских санаториях, десятки тысяч. Выборное законодательство стало более демократичным. Разрешается досрочное голосование за две недели до выборов, выезд с урнами для голосования по требованию граждан. В Беларуси развернуто 13 избирательных участков - во всех областных центрах, а также в городах Островец, Бобруйск, Борисов, Орша... В прошлые выборы было 9 участков. Интерес большой, много звонков и обращений в консульский отдел по досрочному голосованию и чтобы приехали в санаторий и в места массового проживания россиян. Рассчитываем, что явка будет выше, чем в прошлые выборы, раза в полтора.

Многих сегодня интересует, как в дальнейшем будут выстраиваться отношения наших стран.

Александр Суриков: Мы не прогнозируем в Посольстве каких-то серьезных изменений во взаимоотношениях. Они сформированы соответствующими международными соглашениями по СНГ, Союзному государству, ЕАЭС. Мы в свое время начали интеграционные процессы, экономические в первую очередь. Но глубокой интеграции бизнесов, которые дублируют друг друга в одной и другой стране, пока не происходит. А этим надо заниматься. И в сельском хозяйстве, чтобы мы не конкурировали друг с другом на евразийском пространстве и не ломали там копья. И в промышленном производстве. Мы обсуждали, помните, тему МАЗ - КАМАЗ. Сейчас она вновь актуализируется, но уже как МАЗ - ГАЗ, "Интеграл" - "Росэлектроника", "Пеленг" - "Роскосмос". Начинаются разговоры о совместных подходах в области льноводства, чтобы выйти на рынки третьих стран с хорошими тканями и одеждой. Аналогичные вопросы есть в животноводстве, легкой промышленности. Тракторостроение: заводы и в России, и в Беларуси, а как их потенциалы объединить, чтобы они доминировали на евразийском рынке и могли успешно выходить на мировой? С этих позиций мы ожидаем усиления интеграции.

Двадцать лет спустя

Недавно парламентарии заговорили о необходимости модернизировать Союзное государство...

Александр Суриков: Надо подумать, какие функции передать на наднациональный уровень, как сделать Союзное государство юридическим лицом, чтобы оно имело голос на международной арене и помогало нам - и России, и Беларуси. Наверное, стоит вопрос о более внимательном подходе к договору о Союзном государстве, подписанному в 1999 году. Прошло почти 20 лет, создан Евразийский экономический союз. В вопросе формирования Союзного государства есть и достижения, и что-то невыполненное. Это все следует подвергнуть ревизии. Что надо - сохранить, что-то убрать. Где-то усилить. У меня такое впечатление, что в защите прав россиян и белорусов и синхронизации этих прав надо серьезно усилить работу. Если бы 2018 год посвятить предложениям по совершенствованию договора о Союзном государстве, то потом можно было бы заняться принятием необходимых поправок.

Готовы ли обе стороны к такой программе?

Александр Суриков: По моим впечатлениям, готовы. Потому что понимают, что мы вместе мощнее, чем по одному. Мы же продвинулись очень далеко. В области военно-технического, международного сотрудничества, культуры, образования, здравоохранения, социального обеспечения, равных прав. Пока ничего этого в ЕАЭС не прописано. А в Союзном государстве все это есть. Нам надо только усилить позиции. Поэтому Союзное государство будет примером для интеграционных структур на постсоветском пространстве еще очень долго.

Главное - рабочие места

В минувшем году существенно возрос белорусско-российский товарооборот. Каков тут вклад Союзного государства?

Александр Суриков: Союзное государство - это совместные усилия белорусской и российской сторон. Простой пример приведу. 12 лет назад наши страны имели товарооборот, который обеспечивал работой полтора миллиона человек. С тех пор создали еще более двух миллионов за счет кооперации. Это в производстве. А если учесть мультипликативный эффект, ведь любое изделие попадает в опт, торговлю, и того больше. Вот главное. Этим и надо заниматься. Вовлекать в товарообмен все большее количество рабочих мест и дальше двигаться к улучшению жизни.

А как вовлечь в экономическое сотрудничество малый и средний бизнес?

Александр Суриков: По моему пониманию Беларусь сильно либерализовала этот сектор. России стоит посмотреть на этот пример, чтобы найти единый подход к тому, как российскому гражданину на равных открыть бизнес в Беларуси. Это необычайно актуальный вопрос.

В вопросе формирования Союзного государства есть и достижения, и что-то невыполненное. Следует провести ревизию: что надо - сохранить, что-то убрать. Где-то усилить...

Есть некоторые разногласия по последовательности создания электро- и энергетического общего рынка в ЕАЭС. Как будет развиваться это направление?

Александр Суриков: У меня нет сомнений, что в следующем году мы в ЕАЭС придем к единому рынку электроэнергии, тем более что у нас много общего сохранилось со времен СССР. И к 2025 году абсолютно точно придем к единому рынку энергоресурсов. Есть желание Беларуси синхронизировать этот процесс. Если будет воля всех пяти стран, можно подумать, как приблизить единый рынок энергоносителей. Но тут не все точки зрения сходятся. Например, по тарифам и стоимости нефти и газа. Тут еще надо потолковать. Думаю, общие подходы найдутся.

Площадка, приемлемая для всех

12 лет вы представляете Россию в Беларуси. Какое место за это время, на ваш взгляд, удалось занять Минску в европейской, а может, и мировой политике?

Александр Суриков: Весомость Беларуси в международной политике - мировой, европейской, в рамках СНГ, безусловно, выросла. Подход стал более взвешенным к мировым процессам. Менее острым на пространствах СНГ. Страна поддерживает все инициативы в этом формате. Сформировалось евразийское экономическое пространство с участием Минска. Он избран площадкой для соглашений по Украине - тут вели переговоры президенты Путин, Меркель, Олланд, Порошенко. Эта площадка наиболее приемлема для всех. Отсутствие санкций со стороны Минска к другим странам, хотя против Беларуси они вводились. Парламент ОБСЕ провел впервые здесь заседание, и это говорит о том, что Беларусь очень прибавила в международной политике. Дай Бог, чтобы ее авторитет и дальше рос.

А какое у вас сложилось представление о белорусах?

Александр Суриков: Народ тут помягче, потолерантнее, контактнее. У нас климат жестче, это вырабатывает несколько иной характер. Но больших каких-то расхождений не вижу. Один народ, только в корнях разница чуть-чуть.

Как себя россияне чувствуют в Беларуси?

Александр Суриков: Нисколько не совру: как белорусы. Никаких существенных отличий. Более 80% белорусских граждан говорят на русском в обиходе. Обычаи, праздники, образование те же. Образ жизни, культура схожие. Так же чувствует себя белорус, приезжая в Россию.

Не стали ли мы по сравнению с советскими временами ездить меньше друг к другу?

Александр Суриков: Уж точно количество таких путешественников не уменьшилось, а скорее увеличилось. Все белорусские санатории функционируют, это около 150 тысяч мест. Люди сюда приезжают подлечиться. За границей побывали, а чувствуют себя как дома.

Россиянину, чтобы поехать в Минск, достаточно купить билет: загранпаспорта и визы ему как гражданину Союзного государства не требуется. Как и белорусу, собравшемуся в Москву. Фото: Виктор Васенин

О героях былых времен

Российское Посольство, минский Дом Москвы тепло приветствовали ветеранов к 75-летию Сталинградской битвы, другим памятным датам. Лично видел, как глубоко это трогает ветеранов.

Александр Суриков: Без них не было бы, возможно, и нас. А если бы и были, то не в этом качестве, а в каком-то другом, рабском, что ли. И надо делать все, чтобы живущим ветеранам и тем, которые ушли, память всегда с благодарностью воздавалась. К сожалению, не все это понимают. Считают, что это они - пуп Земли. Советую тем, кто так думает, вот туда посмотреть, в прошлое. Если бы не его отец, дед, которые отдавали жизнь в годы Великой Отечественной, кем был бы он, который сейчас живет? А после войны вернувшимися восстановлены промышленность, сельское хозяйство, жилье. Люди получили возможность жить, учиться, лечиться. Именно так я подхожу к вопросу об отношении к ветеранам.

Российские хоккеисты на Олимпиаде в Корее тоже проявили характер, завоевали золотые медали и спели таки Российский гимн, несмотря на беспрецедентное давление.

Александр Суриков: Наверное, бывают допинговые нарушения. Но это не значит, что должно быть политическое вмешательство в спорт. А ребята - и российские, и белорусские - настоящие герои.

Может, им объединиться в команду Союзного государства?

Александр Суриков: Этот вопрос надо обсуждать. Некогда выступала единая команда СНГ. Возможно, если нам объединиться, и выступим успешнее.