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14.03.2018 11:47
Рубрика: Общество

Телескоп Hubble запечатлел слияние галактик

Текст: Петр Лихоманов

Орбитальная обсерватория Hubble зафиксировала уникальный процесс слияния двух галактик, которые расположены в 350 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Кита. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Фото: NASA
Космический телескоп Hubble обнаружил мертвую галактику

Пара сходящихся галактик была впервые замечена астрономами 52 года назад. Такие слияния являются исключительными событиями, и сегодня могут восприниматься как глобальный, растянутый на миллионы лет эксперимент, помогающий понять процессы эволюции вселенной, - поясняют в ЕКА.

При этом ученые не без иронии замечают, что в будущем результаты этого эксперимента могут понадобиться и жителям Земли, поскольку уже через четыре миллиарда лет наша галактика Млечный Путь должна слиться с соседней галактикой Андромеды.

Первые фотографии сливающихся галактик были сделаны телескопом еще в 2008 году, однако почти десять лет велась обработка снимков с применением новейших технологий.

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