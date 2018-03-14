Трамп заявил, что США могут создать космические силы

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что в стране может появиться новый род войск - космические силы. Об этом он сказал, выступая в Калифорнии перед морскими пехотинцами на военно-воздушной базе "Мирамар".

Он сообщил о том, что в его новой национальной космической стратегии космос признан зоной военных действий - наряду с землей, воздухом и морем. При этом он признал, что с самого начала не относился к идее создания космических сил серьезно.

- А затем я сказал: "Какая это может быть отличная идея, нам нужно будет это сделать, это может произойти", - цитирует ТАСС слова президента США.