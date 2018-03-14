Трамп заявил о возможном создании космических войск

У США может появиться новый род войск - космические войска. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Калифорнии.

"Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде. У нас даже могут быть космические силы… У нас есть воздушные силы, будут космические, сухопутные и флот", - цитирует РИА Новости слова президента США.

Трамп признался, что сначала не воспринимал эту идею серьезно, но позже пришел к выводу, что она отличная. "Может быть, нам нужно будет это сделать. Это может произойти", - сказал хозяин Белого дома.

Ранее представители министерства обороны США и ВВС выступали против создания нового рода войск. По их словам, возможные выгоды не оправдывали масштабных организационных перемен.