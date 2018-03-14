Поездка на полуостров жителям центральных регионов страны может обойтись теперь на 60 процентов дешевле. Но только при условии покупки пакетного тура.

По словам главы краевого агентства по туризму Елены Стратоновой, в приоритете повышение ценовой доступности пакетных туров для жителей центральных регионов и выход за рамки "VIP-туризма".

Арендовать "Вертушку", чтобы осмотреть все прелести Камчатки, пока по карману только туристам из Японии, Китая и Германии. Фото: Виктор Гуменюк

Чтобы попасть в самые привлекательные для туристов места, нужно арендовать вертолет. Тарифы на "вертушку" заоблачные - более 200 тысяч рублей за час полета. Не каждому россиянину такое по карману.

Ситуацию могут изменить пакетные туры. На выставке "Интурмаркет" были представлены "зимние пакеты", которые существенно отличаются по цене от традиционных летних туров. Новый продукт - "Камчатка. Зимние приключения" - совместный проект туроператоров Камчатки и одного из крупнейших операторов отрасли.

- Продажа пакетных туров на Камчатку официально стартовала. Средняя стоимость тура составляет около 35 тысяч рублей. Авиаперелет в эту сумму не входит, зато включена насыщенная экскурсионная программа, - рассказала Елена Стратонова.

В новом турпакете экскурсионные и этнографические маршруты, круиз по Авачинской бухте, вертолетные экскурсии, путешествия к вулканам, купание в термальных источниках, поездки на снегоходах и собачьих упряжках, лыжные походы, катание на горных лыжах и сноубордах, хели-ски, зимняя рыбалка.

Эти пакетные туры в первую очередь ориентированы на межсезонье, когда на полуостров прибывает примерно пятая часть туристов. В 2017-м Камчатку посетили 200 тысяч гостей. За последние три года их поток в регион вырос в три раза. Но пока, по оценкам экспертов, туристический потенциал края вулканов и гейзеров используется едва ли на 20 процентов.

- Камчатка - одно из перспективных и востребованных направлений, которое обязательно должно быть доступно россиянам. Мы сформировали пакетные туры по приемлемым ценам с интересной программой, - считает замгендиректора "TUI Россия" Александр Сирченко.

С приходом крупного туроператора летние бюджетные программы тоже стали доступнее. Так, недельный комбинированный тур "По Камчатке" (заезды с мая по октябрь) доступен сегодня по цене 32 160 рублей на человека при двухместном размещении, сообщили в АТОР. Авиаперелет бронируется из билетов в свободной продаже.

По оценке краевого агентства по туризму Камчатки, это значительно дешевле существовавших предложений, когда цены на стандартные туры стартовали от 55 тысяч рублей.

Остается решить главную проблему - доступные по цене билеты. Краевые власти видят выход в субсидировании пассажирских авиаперевозок на полуостров, но многолетние переговоры с минтрансом и Росавиацией результата не дали.

Мнение

Майя Ломидзе, глава Ассоциации туроператоров России:

Камчатка - это не массовое направление и дешевой быть не может. Крупнейший туроператор, который взялся за этот проект, сможет раскрутить это направление и увеличить турпоток.