Ученые по всему миру вспоминают Стивена Хокинга

"Его уход оставил после себя интеллектуальный вакуум. Но он не пуст. Подумайте о нем как о вакуумной энергии, пронизывающей ткань пространства-времени", - написал в своем Twitter американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон.

Стивен Уильям Хокинг (скончался в возрасте 76 лет) - один из самых известных физиков-космологов современности. Он - один из основоположников квантовой космологии. Применил принципы термодинамики к изучению черных дыр, в 1975 году выдвинул теорию, что черные дыры испаряются за счет "излучения Хокинга" - гипотетического процесса, в ходе которого черная дыра излучает поток элементарных частиц, преимущественно фотонов. Такой вывод стал возможен благодаря применению квантовой теории. До того считалось, что черные дыры только поглощают, ничего не выпуская наружу. На базе этой теории появилась идея создания сингулярного реактора - источника энергии, вырабатывающего энергию с помощью микроскопической черной дыры.

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) 14 марта 2018 г.

В 1988 году Хокинг опубликовал книгу "Краткая история времени: от Большого Взрыва до черных дыр" (A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes), которая стала мировым бестселлером. После нее появились еще ряд книг, среди которых "Черные дыры и молодые вселенные, и другие эссе" (Black Holes and Baby Universes and Other Essays, 1993), "Мир в ореховой скорлупке" (The Universe in a Nutshell, 2001), "Великий замысел и моя краткая история" (The Grand Design and My Brief History, 2010, написанная в соавторстве с американским физиком Леонардом Млодиновым).

Хокинг родился в Оксфорде 8 января 1942 года. В 1962 году окончил Оксфордский университет, получив степень бакалавра по математике и физике, в 1966 году защитил звание доктора философии в Тринити-колледже Университета Кембридж.

В 1963 году у него диагностирован боковой амиотрофический склероз - дегенеративное нервно-мышечное заболевание, не поддающееся лечению. Из-за него большую часть жизни ученый провел в инвалидном кресле. После воспаления легких в 1985 году Хокинг утратил способность говорить, и мог общаться только через синтезатор речи, установленный на его коляске. В последние годы он был практически обездвижен, подвижность сохраняла только мимическая мышца лица. К ней был подведен компьютерный датчик, с помощью которого ученый общался с окружающим миром.

Хокинг - обладатель многочисленных премий, периодически проходила информацию, что его собираются номинировать на Нобелевскую премию. Планировал полететь в космос, и в 2007 году даже провел полет в невесомости.

