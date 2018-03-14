Украина объявила подозреваемого в убийстве Вороненкова в розыск

Прокуратура Киева получила 14 марта санкцию на задержание бизнесмена Владимира Тюрина, которого подозревают в том, что он организовал убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Убийство произошло 23 марта 2017 года в центре Киева, около гостиницы "Премьер-Палас".

Также национальная полиция Украины объявила Тюрина в международный розыск. Его данные переданы в Интерпол.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрин скрывается в России, а также высказал предположение, что его можно будет судить заочно.

Денис Вороненков вместе со своей супругой, оперной певицей Марией Максаковой переехал в Киев в 2016 году. Украинские следователи сочли, что Тюрин организовал его убийство как по политическим, так и по личным причинам.