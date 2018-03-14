Украина отказалась от российских удобрений

Новости

Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
Марка Carl F. Bucherer приняла участие в Байкальском ледовом марафоне 18:13
Марго Робби снимется в новой картине Квентина Тарантино 18:12
Число жертв ЧП под Москвой выросло до шести 18:10
МИД РФ: Лавров не принимал приглашения посетить Великобританию 18:05
Косачев: Лондон ведет крайне грязную политическую игру 18:02
На Ярославском направлении восстановлено движение поездов 17:59
Маколей Калкин назвал Стивена Хокинга своим любимым героем "Симпсонов" 17:59
Латвия готова продлить забор на границе с Россией на 100 км 17:55
Житель Воронежа задержан за нападение на школьницу 17:54
СМИ: Великобритания полвека будет платить взносы после выхода из ЕС 17:45
"Нежно-ласковый, как кактус": вышел дублированный трейлер "Гринча" 17:42
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни 17:40
Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции 17:39
Сериал "Изгоняющий дьявола" оказался под угрозой закрытия 17:37
Слуцкий связал "дело Скрипаля" с выборами президента РФ 17:36
В Петербурге угонщик выпрыгнул из конвойной машины в канал 17:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 17:27
Рубрика: Экономика

Украина отказалась от российских удобрений

Текст: Сергей Куликов

Власти Украины приняли решение о введении временного эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Временное эмбарго будет действовать как минимум две недели, а затем оно будет оформлено официально. "Принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", - сообщило РИА Новости со ссылкой на главу украинского правительства.

Между тем еще с мая прошлого года на импорт российских калийных и азотных удобрений действует повышенная ставка почти в 32 процента.

Фото: Государственный Совет Республики Крым
Властям Украины посоветовали просить прощения у крымчан

"Пока не появится официального решения со стороны украинских властей, комментировать ситуацию не имеет смысла", - пояснили "Российской газете" в компании "ФосАгро", являющейся одним из крупнейших отечественных и мировых производителей минеральных удобрений. Компания в прошлом году продала свыше 700 тысяч тонн минеральных удобрений в страны СНГ, включая Украину. При этом только в России было продано 2,3 миллиона тонн.

Как пояснил "РГ" один из отраслевых экспертов, своим запретом Украина просто "выстрелит себе в ногу". "Во-первых, от введения любых ограничений страдают, прежде всего, внутренние производители, - отметил он. - Во-вторых, российские минеральные удобрения имеют уникальные характеристики - они  производятся из апатитовой руды вулканического происхождения, то есть лишенной всякого рода примесей, чем зачастую грешит фосфатная руда".

В любом случае, украинский рынок не настолько значим, чтобы Россия, которая 70 процентов своего производства минеральных удобрений отправляет на экспорт, каким-то образом заметила его потерю. 

Главное сегодня

"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз
ООН назвала самые счастливые страны мира