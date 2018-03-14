Украина отказалась от российских удобрений

Власти Украины приняли решение о введении временного эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Временное эмбарго будет действовать как минимум две недели, а затем оно будет оформлено официально. "Принять сейчас решение о введении временных ограничений и поручить минэкономики согласно регламентным требованиям оформить это решение", - сообщило РИА Новости со ссылкой на главу украинского правительства.

Между тем еще с мая прошлого года на импорт российских калийных и азотных удобрений действует повышенная ставка почти в 32 процента.

"Пока не появится официального решения со стороны украинских властей, комментировать ситуацию не имеет смысла", - пояснили "Российской газете" в компании "ФосАгро", являющейся одним из крупнейших отечественных и мировых производителей минеральных удобрений. Компания в прошлом году продала свыше 700 тысяч тонн минеральных удобрений в страны СНГ, включая Украину. При этом только в России было продано 2,3 миллиона тонн.

Как пояснил "РГ" один из отраслевых экспертов, своим запретом Украина просто "выстрелит себе в ногу". "Во-первых, от введения любых ограничений страдают, прежде всего, внутренние производители, - отметил он. - Во-вторых, российские минеральные удобрения имеют уникальные характеристики - они производятся из апатитовой руды вулканического происхождения, то есть лишенной всякого рода примесей, чем зачастую грешит фосфатная руда".

В любом случае, украинский рынок не настолько значим, чтобы Россия, которая 70 процентов своего производства минеральных удобрений отправляет на экспорт, каким-то образом заметила его потерю.