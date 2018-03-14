Новости

Второй сезон "Рассказа служанки" покажут по российскому телевидению 20:20
Новгородского монополиста оштрафовали на 18 млн рублей 20:00
МИД Украины подготовил программу по выходу из СНГ 19:43
В Ростове для фанатов ЧМ-2018 создали гастрономический путеводитель 19:42
Как рубль отреагировал на заявления Терезы Мэй 19:41
"Автотор" отправил в Беларусь первую партию легковых автомобилей 19:35
Возбуждено дело после гибели двух семей в Подмосковье 19:29
Смольный назвал сумму выплат пострадавшим от взрыва в многоэтажке 19:28
Аналитики Fitch спрогнозировали рост цен на нефть 19:17
АвтоВАЗ сделает новую Lada 4x4 похожей на старую 19:10
Видео: снятая в стиле мультфильмов Миядзаки реклама умилила интернет 19:10
В Кирове на девятилетнего ребенка упала снежная глыба 19:10
Белорус построил дом из песка и глины за тысячу долларов 19:00
Россия перенесла старт космической миссии "Луна-25" 18:59
МИД РФ: Ответ Лондону не заставит себя ждать 18:58
В Сети появилась туристическая реклама города клоуна-убийцы из "Оно" 18:54
Ассанж прокомментировал выступление британского премьер-министра 18:46
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров 18:45
Кандидат в премьеры Италии пообещал бороться за отмену санкций против РФ 18:45
Названа причина гибели шести жителей дома в Подмосковье 18:38
Хью Лори предложили сыграть роль принца Филиппа в 3 сезоне "Короны" 18:35
Матвиенко призвала жестко отреагировать на действия Великобритании 18:31
СМИ: Прокуратура Кореи запросит ордер на арест экс-президента Ли Мен Бака 18:26
Мантуров: Фарнборо себя изжил, для России он неинтересен 18:20
Депутаты и философы призвали москвичей проголосовать на выборах 18:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 19:39

Вклад внесен

Количество страховых случаев АСВ упало в два раза
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
Количество банков, вкладчикам которых пришлось выплачивать страховку от государства, упало вдвое, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за 2017 год, опубликованного в среду. При этом объем выплат вкладчикам снизился менее чем на треть.

В 2017 году произошел только 41 страховой случай против 88 в 2016 году, отмечается в отчете АСВ. Объем страховых выплат снизился на 29 процентов (с 568 до 404 миллиардов рублей), число вкладчиков, получивших возмещение, снизилось на 35 процентов - до 638 тысяч человек. Всего же за 14 лет работы АСВ произошло 424 страховых случая, общий размер ответственности по ним составил почти 1,75 триллиона рублей перед 8,4 миллиона банковских вкладчиков. Крупнейшим в прошлом году и за всю историю страховым случаем стало введение моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" - 173 миллиарда рублей.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Центробанк призвал активно страховаться от плохой погоды

Также в прошлом году резко сократилось количество "забалансовых вкладов", когда информация о реально принятых вкладах граждан не отражалась в официальном бухучете банка, либо вносилась в учет непосредственно перед отзывом лицензии. В 2017 году АСВ выявил "забалансовые вклады" у пяти банков: зафиксировано 12,1 тысячи случаев на 10,9 миллиарда рублей, что ниже показателей 2016 года в 5,5 раза, говорится в отчете.

При этом с начала 2017 года АСВ восстановило в учете и включило в страховые выплаты "забалансовых обязательств" более чем на 7,9 миллиарда рублей по заявлениям 13,1 тысячи вкладчиков. Восстановление прав свыше 99 процентов таких вкладчиков произошло во внесудебном порядке.

Максимальный размер страхового возмещения (1,4 миллиона рублей) покрывал 99,7 процента всех вкладов по числу счетов и 58,9 процента всех вкладов по сумме. Средний размер вклада (без счетов до одной тысячи рублей) на конец 2017 года составил 159,1 тысячи рублей, отмечается в отчете АСВ.

Главное сегодня

МИД РФ: Заявления Великобритании – грубая провокация
Путин оценил ход строительства Крымского моста
"Газпром" и "Нафтогаз" обсудят разрыв контрактов в ближайшие дни
Россельхознадзор намерен запретить ввоз белорусских помидоров
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе