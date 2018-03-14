Количество банков, вкладчикам которых пришлось выплачивать страховку от государства, упало вдвое, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за 2017 год, опубликованного в среду. При этом объем выплат вкладчикам снизился менее чем на треть.

В 2017 году произошел только 41 страховой случай против 88 в 2016 году, отмечается в отчете АСВ. Объем страховых выплат снизился на 29 процентов (с 568 до 404 миллиардов рублей), число вкладчиков, получивших возмещение, снизилось на 35 процентов - до 638 тысяч человек. Всего же за 14 лет работы АСВ произошло 424 страховых случая, общий размер ответственности по ним составил почти 1,75 триллиона рублей перед 8,4 миллиона банковских вкладчиков. Крупнейшим в прошлом году и за всю историю страховым случаем стало введение моратория на удовлетворение требований кредиторов в банке "Югра" - 173 миллиарда рублей.

Также в прошлом году резко сократилось количество "забалансовых вкладов", когда информация о реально принятых вкладах граждан не отражалась в официальном бухучете банка, либо вносилась в учет непосредственно перед отзывом лицензии. В 2017 году АСВ выявил "забалансовые вклады" у пяти банков: зафиксировано 12,1 тысячи случаев на 10,9 миллиарда рублей, что ниже показателей 2016 года в 5,5 раза, говорится в отчете.

При этом с начала 2017 года АСВ восстановило в учете и включило в страховые выплаты "забалансовых обязательств" более чем на 7,9 миллиарда рублей по заявлениям 13,1 тысячи вкладчиков. Восстановление прав свыше 99 процентов таких вкладчиков произошло во внесудебном порядке.

Максимальный размер страхового возмещения (1,4 миллиона рублей) покрывал 99,7 процента всех вкладов по числу счетов и 58,9 процента всех вкладов по сумме. Средний размер вклада (без счетов до одной тысячи рублей) на конец 2017 года составил 159,1 тысячи рублей, отмечается в отчете АСВ.