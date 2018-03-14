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14.03.2018 18:34
Рубрика: Культура

Химико и жизнь

В прокат выходит боевик "Tomb Raider: Лара Крофт"
Текст: Александр Нечаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7516 (53)
В 2009 году британский миллиардер и археолог-любитель Ричард Крофт сгинул на японском острове, затерянном в некоем Море Дьявола. Он отправился туда на поиски гроба древней императрицы Японии Химико, прославившейся жестокостью. В Лондоне у миллиардера осталась дочь-подросток Лара, которая живет чуть ли не впроголодь, и зарабатывает на жизнь, работая курьером, участвуя в боях без правил и других авантюрах, где необходима физическая сила и выносливость.

Однажды Лара получает видеопослание от отца, где тот умоляет дочь уничтожить весь его архив, посвященный Химико. Лара отправляется в Гонконг, откуда началось путешествие отца.

Викандер создает образ асексуального подростка

Игру "Расхитительница гробниц" уже не без успеха экранизировали. Семнадцать лет назад создатели подобных фильмов больше думали об эффектном экшне, а не о драматургии. Собственно, "Лара Крофт" запомнилась эффектными боевыми сценами при практически полном отсутствии смысла. В том боевике ослепительная дива Джоли крошила злодеев, а камера то и дело фокусировалась на ее груди.

Выходящий в прокат фильм интересен эволюцией экшн-героини голливудского масскульта. Лара Крофт Джоли - классический сексуальный объект с кулаками, мечта геймера-фетишиста. Играющая Лару Крофт шведка Алисия Викандер - ее полная противоположность.

Фото: REUTERS/Mike Blake
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Викандер создает образ асексуального подростка, который большую часть картины рассекает в кадре в мешковатых футболке и штанах. Лишь в последнюю минуту она заплетет классическую косичку и наденет кожаную куртку, то есть в буквальном смысле превратится из более или менее живого человека в героиню боевика.

Пожалуй, еще никогда жанр экранизации компьютерной игры, героини которого долгое время представляли собой плод мужских сексуальных фантазий, не выдвигал на первый план столь строгий женский образ.Разумеется, все эти концептуальные игры - результат не внезапного озарения, а тонкого расчета. Тут слово за массовым зрителем: страшно интересно, в курсе ли он, что именно такие герои ему нужны здесь и сейчас?

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