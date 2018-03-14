В Италии из-за снаряда времен войны эвакуированы 20 тысяч человек

В итальянском приморском городе Фано на Адриатическом побережье обнаружен неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. Власти приняли решение эвакуировать более 20 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Бомба была найдена в одном из центральных районов города на месте стройки. Эвакуация затронула все жилые дома и общественные здания, а также местную больницу. Железнодорожное сообщение временно прекращено, расположенный в 1,8 километра от места стройки вокзал закрыт.

В ближайшие часы специалисты обезвредят бомбы. Ее, как ожидается, взорвут в открытом море.