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14.03.2018 12:50
Рубрика: Экономика

В кабмин внесен законопроект о контроле выбросов загрязняющих веществ

Текст: Роман Маркелов

В правительство внесен законопроект о создании систем автоматического контроля выбросов в атмосферу и сбросов в воду загрязняющих веществ на крупных российских предприятиях. Об этом говорится в релизе Минприроды.

Ведомство отмечает, что программа по оснащению источников загрязнений средствами автоматического контроля должна предоставляться в уполномоченный орган в составе заявки на получение комплексного экологического разрешения (КЭР). Программа должна быть реализована максимум за четыре года со дня получения КЭР.

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Информация о промышленных выбросах и сбросах будет передаваться в госреестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, говорится в релизе. Правительство получит полномочия по определению видов промышленных установок, которые должны быть оснащены средствами автоматического контроля, а также правил создания и эксплуатации систем автоматического контроля. Такие системы будут устанавливаться за счет предприятий, отмечается в релизе.

"Данный законопроект разработан во исполнение поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета "Об экологическом развитии Российской Федерации в интересах будущих поколений" и является одним из ключевых в создании новой законодательной оболочки в области экологического нормирования", - заявил замглавы Минприроды Мурад Керимов.

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