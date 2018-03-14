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14.03.2018 13:40
Рубрика: В мире

В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Фото: МЧС Киргизии Фото: МЧС Киргизии
Фото: МЧС Киргизии

На единственной автотрассе, связывающей северные и южные районы Киргизии, сошла лавина, объемом больше 2,5 миллиона кубометров. Об этом сообщает МЧС республики.

ЧП произошло на 246-м километре трассы Бишкек-Ош, в районе перевала Чычкан. В итоге автомобильное сообщение между регионами страны оказалось заблокированным минимум на три дня. Такое время, по оценкам специалистов МЧС, понадобится для расчистки дороги от десятков тысяч тонн снега.

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Длина лавины составила 250 метров, толщина снежного покрова - 50 метров, а ширина - 200 метров. Несмотря на то, что удар стихии пришелся по обычно оживленной трассе, жертв, по официальным данным, нет. Однако, согласно сообщению минздрава республики, за медицинской помощью обратились свыше двадцати человек. "На данный момент с обеих сторон лавины дежурит служба скорой помощи", - утверждают в Минздраве.

На постах, расположенных по трассе, скопилось около тысячи машин. В МЧС сообщают об установке пунктов обогрева и питания. К расчистке трассы привлечена инженерная техника минтранса.
 

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