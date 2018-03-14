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14.03.2018 13:10
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о непричастности к происшествию со Скрипалем

Текст: Кира Латухина (Крым)
Россия не приемлет голословных обвинений и языка ультиматумов и готова взаимодействовать по расследованию происшествия с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем, но не встречает взаимности.

"Позиция Москвы хорошо известна и была доведена по дипканалам до Лондона", - заметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эта позиция заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшедшему в Великобритании, пояснил он.

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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"Москва не приемлет абсолютно голословных и не подкрепленных какими-то доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет языка ультиматумов", - заявил Песков.

Россия остается открытой для взаимодействия в расследовании причин этого происшествия. "Но не встречает взаимности в этой своей готовности", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Отвечая на вопрос об угрозе изоляции, Песков сказал, что в Кремле надеются, что "возобладает здравый смысл и другие страны, по крайней мере, задумаются, есть ли доказательства и насколько могут быть обоснованы упреки в адрес Москвы".

"Здравый смысл демонстрирует, что никаких упреков быть не может. Россия и не имеет и не имела отношения к этому происшествию", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Фото: Reuters
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"Не наше дело высказывать версии, тем более со стороны Кремля. Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более тех, которые произошли не на территории нашей страны", - заключил Песков.

На просьбу прокомментировать сообщения, что Британия может обратиться в НАТО, задействовав статью о коллективной обороне, и на вопрос, может ли быть военный ответ со стороны России, пресс-секретарь главы государства заметил, что "сказал уже все, что требовалось сказать по этому сюжету".

"Британские СМИ показали свое качество и в этой истории тоже и вряд ли заслуживают внимания здесь как надежный источник информации. Скорее наоборот", - заключил представитель Кремля.

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