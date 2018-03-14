В Латинской Америке завершилась эпоха женщин-президентов

В странах Латинской Америки верховная власть вновь принадлежит мужчинам. С переходом в Чили полномочий главы государства от Мишель Бачелет к Себастьяну Пиньере завершилась эпоха женщин-президентов.

В 2014 году высший пост в странах региона занимали сразу четыре представительницы прекрасного пола. Тогда Бачелет во второй раз села в кресло президента Чили (первый срок с 2006 по 2010 год). В Бразилии у власти находилась Дилма Руссеф (2011-2016), в Аргентине - Кристина Кирчнер (2007-2015), в Коста-Рике - Лаура Чинчилла (2010-2014). Можно еще вспомнить Мирейю Москосо, бывшую главой государства в Панаме с 1999 по 2004 год, хотя период ее правления закончился за десять лет до пика феминизма во власти в Латинской Америке.

Впрочем, тогда надо начинать с Виолетты Баррос де Чаморро, президента Никарагуа с 1990 по 1997 год. Именно она была первой латиноамериканской женщиной, возглавившей страну по итогам выборов. Вдова журналиста Педро Хоакина Чаморро, лидера оппозиции в годы диктатуры Анастасио Сомосы, мать четверых детей, после гибели мужа в 1978 году активно занялась издательским делом и политикой. И в итоге смогла потеснить с высшего в стране поста Хосе Даниэля Ортегу Сааведру, правда, спустя 16 лет он вернул его себе, с 2007 года он снова является президентом Никарагуа.

Интересно, что были женщины во власти и задолго до этого. Исабель Мартинес де Перон была президентом Аргентины в 1974-1976 годах, однако ее не выбирали, эту должность она получила после смерти мужа Хуана Доминго Перона, при котором она была вице-президентом. В Боливии в 1979 году после переворота конгресс назначил главой государства Лидию Гуэйлер, продержалась она на посту лишь несколько месяцев - до нового переворота.