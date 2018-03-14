22 марта (четверг) в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги "Пеле, Гарринча, футбол…" выдающегося журналиста-международника, специалиста по Латинской Америке, писателя Игоря Сергеевича Фесуненко (1933 - 2016). Эта книга - переиздание к 85-летию автора двух его знаменитых произведений, ставших бестселлерами в нашей стране - "Пеле, Гарринча, футбол…" и "Чаша Мараканы".

Нескольким поколениям широкой публики Игорь Сергеевич известен не только как ведущий телепередач и политический обозреватель, но и как тонкий знаток футбола, прежде всего - бразильского.

Книга "Пеле, Гарринча, футбол…", впервые изданная в 1970 году тиражом 100 000 экз., мгновенно разлетелась среди любителей футбола и поклонников журналистского таланта Фесуненко. В ней подробно рассказано о выдающихся футбольных игроках и тренерах Бразилии, где он работал в качестве журналиста, а с главной звездой мирового футбола Пеле его связывала многолетняя дружба.

В переизданный сборник вошли знаменитые книги "Пеле, Гарринча, футбол…", "Чаша Мараканы", очерк "Пеле врасплох", раздел "Игорь Фесуненко в воспоминаниях друзей, родных, коллег", где о нем расскажут звезды отечественного спорта и журналистики, политики, деятели науки и искусства.

"Он открыл Бразилию для советских людей в то время, когда 99,9% населения нашей страны не могли даже мечтать попасть на далекий континент. Выдающийся профессионал, один из лучших отечественных журналистов, всегда превосходно знавший то, о чем говорил, он никогда не делил людей на важных и не важных, полезных и ненужных, для него каждый собеседник был ценен…"

Константин Выборнов.

На презентацию приглашены: телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев, телеведущая Анна Шатилова, дипломат, профессор МГИМО Евгений Астахов, спортивный журналист Анатолий Чайковский, тележурналист Лариса Кривцова, председатель правления "Региональный общественный Фонд содействия развитию кинематографии" Сергей Симаков, представители посольства Бразилии и др.

Игорь Фесуненко - советский и российский журналист-международник, писатель, теле- и радиоведущий, преподаватель МГИМО.

Был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по странам Южной Америки, корреспондентом Гостелерадио СССР на Кубе, работал в Португалии.

С 1979 года работал в Москве на Центральном телевидении политическим обозревателем и ведущим программ "Сегодня в мире", "Камера смотрит в мир", "Международная панорама", "Время". Комментировал матчи чемпионатов мира по футболу в Мексике (1986 г.) и во Франции (1998 г.). В 1990-х годах вел передачи на "Маяке", с 2000 года работал исполнительным продюсером телеканала "Доброе утро" на ОРТ. В 2004-2006 годах вёл программу "Главное с Игорем Фесуненко" на "Пятом канале". Награжден орденом "Знак Почета", медалью "За трудовую доблесть" и другими знаками отличия.