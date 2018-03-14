Новости

В Сочи нашли объявленного в розык отчима пропавшей девочки 14:02
Лавров рассказал о намерении США навсегда закрепиться в Сирии 14:01
Чиновников Киргизии лишат права на банковскую тайну 13:56
Путин поздравил Меркель с переизбранием 13:55
Россия жестко предостерегла США от безответственных действий в Сирии 13:50
Посольство РФ в Лондоне запрашивает консульский доступ к дочери Скрипаля 13:44
Под Астраханью пограничники задержали 35 почтовых голубей из Чечни 13:43
В Киргизии на трассу сошла гигантская лавина 13:40
Песков призвал журналистов не поддаваться вранью 13:35
Названы лучшие малые города России для летнего отдыха 13:35
Проект "Всероссийская школьная летопись" выпустил первые книги 13:33
Опубликовано видео допроса обвиняемого в убийстве семьи в Крыму 13:24
Названы самые популярные госуслуги среди жителей Подмосковья 13:20
Загадочный кроссовер Renault сфотографировали на тестах 13:16
Эрдоган пообещал захватить Африн в ближайшие часы 13:15
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии 13:14
В Кремле рассказали, как Путин проведет день после выборов президента 13:12
Собянин: Москва не планирует пока вводить платный въезд в центр Москвы 13:12
Главы пяти стран Центральной Азии проведут первую общую встречу 13:11
Ангелу Меркель переизбрали на четвертый срок 13:10
ПАОК временно исключен из Ассоциации европейских клубов 12:55
Спезназовцы России и Беларуси впервые проведут высотное десантирование 12:55
В Беларуси создали трехосный плавающий бронегрузовик 12:51
В Москве вырос прожиточный минимум 12:47
На острове в Кольском заливе поставят памятник Николаю Чудотворцу 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 13:52
Рубрика: Культура
Проект: Медиацентр

22 марта в медиацентре "РГ" - презентация книги "Пеле, Гарринча, футбол…"

22 марта (четверг) в 17.00 в медиацентре "Российской газеты" состоится презентация книги "Пеле, Гарринча, футбол…" выдающегося журналиста-международника, специалиста по Латинской Америке, писателя Игоря Сергеевича Фесуненко (1933 - 2016). Эта книга - переиздание к 85-летию автора двух его знаменитых произведений, ставших бестселлерами в нашей стране - "Пеле, Гарринча, футбол…" и "Чаша Мараканы".
Фото: Гуманитарная Академия Фото: Гуманитарная Академия
Фото: Гуманитарная Академия

Нескольким поколениям широкой публики Игорь Сергеевич известен не только как ведущий телепередач и политический обозреватель, но и как тонкий знаток футбола, прежде всего - бразильского.

Книга "Пеле, Гарринча, футбол…", впервые изданная в 1970 году тиражом 100 000 экз., мгновенно разлетелась среди любителей футбола и поклонников журналистского таланта Фесуненко. В ней подробно рассказано о выдающихся футбольных игроках и тренерах Бразилии, где он работал в качестве журналиста, а с главной звездой мирового футбола Пеле его связывала многолетняя дружба.

В переизданный сборник вошли знаменитые книги "Пеле, Гарринча, футбол…", "Чаша Мараканы", очерк "Пеле врасплох", раздел "Игорь Фесуненко в воспоминаниях друзей, родных, коллег", где о нем расскажут звезды отечественного спорта и журналистики, политики, деятели науки и искусства.

"Он открыл Бразилию для советских людей в то время, когда 99,9% населения нашей страны не могли даже мечтать попасть на далекий континент. Выдающийся профессионал, один из лучших отечественных журналистов, всегда превосходно знавший то, о чем говорил, он никогда не делил людей на важных и не важных, полезных и ненужных, для него каждый собеседник был ценен…"

Константин Выборнов.

На презентацию приглашены: телеведущий, спортивный комментатор Виктор Гусев, телеведущая Анна Шатилова, дипломат, профессор МГИМО Евгений Астахов, спортивный журналист Анатолий Чайковский, тележурналист Лариса Кривцова, председатель правления "Региональный общественный Фонд содействия развитию кинематографии" Сергей Симаков, представители посольства Бразилии и др.

Игорь Фесуненко - советский и российский журналист-международник, писатель, теле- и радиоведущий, преподаватель МГИМО.

Был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР по странам Южной Америки, корреспондентом Гостелерадио СССР на Кубе, работал в Португалии.

С 1979 года работал в Москве на Центральном телевидении политическим обозревателем и ведущим программ "Сегодня в мире", "Камера смотрит в мир", "Международная панорама", "Время". Комментировал матчи чемпионатов мира по футболу в Мексике (1986 г.) и во Франции (1998 г.). В 1990-х годах вел передачи на "Маяке", с 2000 года работал исполнительным продюсером телеканала "Доброе утро" на ОРТ. В 2004-2006 годах вёл программу "Главное с Игорем Фесуненко" на "Пятом канале". Награжден орденом  "Знак Почета", медалью "За трудовую доблесть" и другими знаками отличия.

Главное сегодня

Песков рассказал, как изменятся отношения с США при новом госсекретаре
Войска на западе России подняты по тревоге
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии
"IQ человечества упал". Что россияне говорят о Стивене Хокинге
Экс-премьер Франции: Мэй зашла слишком далеко с обвинениями в адрес РФ