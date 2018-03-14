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14.03.2018 03:50
Рубрика: В мире

В Мексике полицейские фотографировались с полуобнаженными туристками

В мексиканском штате Кинтана-Роо трое сотрудников местной полиции попали под следствие за фотографирование с туристками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство общественной безопасности штата.

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Правоохранителей заподозрили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. О каком именно нарушении идет речь, не уточняется.

Ранее в интернете появились многочисленные снимки трех полицейских, которые фотографируются с полуобнаженными туристками на пляже Канкуна. Девушки на снимках стоят без верхней части купальников.

В штате Кинтана-Роо серьезно усилены меры безопасности после взрыва на пароме между Плайей-дель-Кармен и островом Косумель, в результате которого пострадали 24 человека, в том числе пятеро американцев.

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