В МЭР рассказали о росте зарплат и снижении инфляции

Министерство экономического развития России обнародовало аналитический доклад "Картина экономики. Январь 2018 года". Ведомство считает, что российская экономика показывает положительные тенденции: рост реальных зарплат обновляет максимум с начала восстановительного периода, а инфляция продолжает держаться на минимальных отметках. Ведомство также утверждает, что после снижения ВВП в 2016 году на 0,2%, экономика России в 2017 году выросла, по предварительной оценке, в пределах от 1,5 до 2%.

Один из самых больших "плюсов" нынешнего роста: его драйвером выступили не цены на углеводороды, а уже достигнутая диверсифицированность экономики. Экспорт товаров из России за 11 месяцев 2017 года достиг 321 млрд долларов, из которых продажи сырой нефти за рубеж принесли лишь 10% - 32,21 млрд долларов. Но почти вдвое выросла доля выручки от реализации нефтепродуктов за рубеж - она достигла 53,47 млрд долларов.

В докладе заявлено, что в стране растет оборот розничной торговли. По данным Росстата, оборот розничной торговли страны по итогам 11 месяцев 2017 года составил 26 трлн 722,5 млрд рублей. При этом официальная инфляция по итогам всего 2017 года составила 2,5% (об этом говорится в свежем информационно-аналитическом докладе ЦБ РФ "Динамика потребительских цен").