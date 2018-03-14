Новости

Новым Суперменом станет Николас Кейдж 17:15
На Сахалине подвели итоги кинофестиваля "Утро России" 17:15
Из-за ДТП на Ярославском направлении запущены бесплатные автобусы 17:09
В Венеции откроется музей Казановы 17:05
Захарова: Британский премьер может оценивать только своих министров 17:04
Создатели "Игры престолов" пообещали перебить оставшихся персонажей 17:03
В России и Беларуси создали уникальный ноутбук на отечественном процессоре 17:00
Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе 16:55
В МЭР рассказали о росте зарплат и снижении инфляции 16:52
Стали известны подробности столкновения электрички с трактором 16:42
В Вашингтоне прошла акция протеста против вооруженного насилия в школах 16:33
Мария Захарова жестко ответила Терезе Мэй на слова о Сергее Лаврове 16:33
Брынзак: Всем украинским атлетам запретили соревноваться в России 16:32
Появились подробности о новой экранизации "Мастера и Маргариты" 16:30
Голодец: Повышение пенсионного возраста не обсуждается 16:29
В Москве трактор столкнулся с поездом 16:27
В Латинской Америке завершилась эпоха женщин-президентов 16:27
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз 16:22
Британия вышлет российских дипломатов 16:20
Полиция Челябинска проверила объявление о продаже ребенка на органы 16:05
Путин не исключил открытия движения по Крымскому мосту уже в мае 15:54
В Ростове экс-полицейский осужден по делу о хищении 246 стволов оружия 15:54
Британия объявила о высылке российских дипломатов 15:48
Кассовые сборы "Довлатова" превысили сто миллионов рублей 15:45
Володин: Запад мечтает о "послушном" президенте России 15:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
Задайте вопрос заммэра Москвы по транспорту Максиму Ликсутову
В "РГ" обсудят аграрные реформы
В "РГ" обсудят аграрные реформы
14.03.2018 16:52
Рубрика: Экономика

В МЭР рассказали о росте зарплат и снижении инфляции

Текст: Александр Проценко

Министерство экономического развития России обнародовало аналитический доклад "Картина экономики. Январь 2018 года". Ведомство считает, что российская экономика показывает положительные тенденции: рост реальных зарплат обновляет максимум с начала восстановительного периода, а инфляция продолжает держаться на минимальных отметках. Ведомство также утверждает, что после снижения ВВП в 2016 году на 0,2%, экономика России в 2017 году выросла, по предварительной оценке, в пределах от 1,5 до 2%.

Фото: depositphotos.com
Топилин рассказал о повышении зарплат бюджетникам

Один из самых больших "плюсов" нынешнего роста: его драйвером выступили не цены на углеводороды, а уже достигнутая диверсифицированность экономики. Экспорт товаров из России за 11 месяцев 2017 года достиг 321 млрд долларов, из которых продажи сырой нефти за рубеж принесли лишь 10% - 32,21 млрд долларов. Но почти вдвое выросла доля выручки от реализации нефтепродуктов за рубеж - она достигла 53,47 млрд долларов.

В докладе заявлено, что в стране растет оборот розничной торговли. По данным Росстата, оборот розничной торговли страны по итогам 11 месяцев 2017 года составил 26 трлн 722,5 млрд рублей. При этом официальная инфляция по итогам всего 2017 года составила 2,5% (об этом говорится в свежем информационно-аналитическом докладе ЦБ РФ "Динамика потребительских цен").

Главное сегодня

Умер режиссер "Мэри Поппинс, до свидания" Леонид Квинихидзе
Еврокомиссия объявила о подорожании шенгенских виз
ООН назвала самые счастливые страны мира
Песков рассказал о последствиях смены госсекретаря США
В Кремле сообщили об ответных мерах, если RT лишат лицензии в Британии