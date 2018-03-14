В Минобрнауки обсудили создание мест для детей в яслях

Министр образования и науки России Ольга Васильева на расширенной коллегии в Минобрнауки рассказала, что одна из главных задач на ближайшее время - создание мест в дошкольных организациях для детей раннего возраста. Речь идет о малышах с 2 месяцев до 3 лет.

- На январь 2018 года обеспеченность местами для детей раннего возраста составила 79,8 процента, - пояснила министр.

Есть регионы, где этот показатель гораздо выше - от 93 до 99. Их 17. Вместе с этим есть регионы, где обеспеченность местами составляет от 27 до 93 процентов. Чтобы решить проблему с яслями, в 2017 году было создано 100 тысяч новых мест в яслях, в России работает 2345 семейных дошкольных групп, такие группы открыты в 26 вузах. В стране действует 990 частных дошкольных организаций.