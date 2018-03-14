В Москве открылся форум "Россия - страна возможностей"

В среду в Москве начались официальные мероприятия форума "Россия - страна возможностей".

Организатор - одноименная платформа, созданная по инициативе президента РФ Владимира Путина для развития системы прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливой молодежи и профессионалов в различных сферах деятельности, а также для поддержки благотворительности и консолидации лучших общественных инициатив. Платформа получила широкую известность как организатор всероссийского конкурса "Лидеры России", финал которого прошел в Сочи месяц назад, а некоторые победители получили посты в федеральных министерствах и крупных компаниях.

Помимо "Лидеров России" платформа ведет еще тринадцать проектов. В том числе "Я - профессионал" (всероссийская олимпиада для студентов по 27 профессиональным направлениям), "Управляй!" (кубок по менеджменту среди студентов), "Бизнес-навигатор МСП" (информационный ресурс для предпринимателей), "Хочу делать добро" (конкурс молодежных волонтерских инициатив), "Таврида" (всероссийский образовательный форум для творческой молодежи).

В нынешнем форуме принимают участие около 6000 человек

По данным организаторов, в нынешнем форуме принимают участие около 6000 человек, представляющих все четырнадцать проектов. В основном это молодежь - активисты и лидеры школьного самоуправления, представители волонтерских объединений, лидеры молодежных НКО, начинающие предприниматели и состоявшиеся специалисты из разных сфер деятельности.

Программа форума охватывает такие темы, как государство и институты в современном мире, внедрение новых технологий, управление и лидерство, предпринимательство и стартапы, исторические ценности, социальные инициативы и волонтерство, творчество и креативные индустрии, саморазвитие, профессиональный рост и карьера, семья, здоровье. Цель форума - развитие сообщества перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников - кадровой и интеллектуальной элиты России. Сами участники в кулуарах говорили о том, что надеются найти здесь единомышленников и партнеров для того, чтобы продвигать свои стартапы по всей стране, черпать новые идеи для творчества, науки и бизнеса.

Среди выступающих был мэр Москвы Сергей Собянин. "У нашего государства огромное количество возможностей, но должен сказать, что нет обязанности, чтобы каждый человек воспользовался этими возможностями. Это в большей степени зависит от самого человека. Кто-то проходит мимо этих возможностей, а кто-то их использует и реализует себя в жизни", - отметил столичный градоначальник. Он выступил с небольшим докладом на тему "Москва - город возможностей", а затем ответил на вопросы о сегодняшнем дне и перспективах развития мегаполиса.

По мнению помощника президента России Андрея Фурсенко, такие форумы, как "Россия - страна возможностей", очень полезны для молодежи, они показывают, какие социальные лифты действуют в стране, какие карьерные возможности созданы.