В Москве прошла презентация АО "ГИНРАН ГЕОТЕК ЕВРАЗИЯ"

12 марта 2018 года в пресс-центре МИА "Россия сегодня" прошла презентация АО "ГИНРАН ГЕОТЕК ЕВРАЗИЯ".

Предприятие "ГИНРАН ГЕОТЕК ЕВРАЗИЯ" создано в соответствии с договором от 27 февраля 2018 года для освоения наиболее значимых достижений науки и практики в области организации и проведения нефтегазопоисковых работ, а также организации Консорциума компаний-недропользователей для изучения перспективных геологических трендов прикаспийского региона в содружестве с коллегами из Казахстана, а в перспективе - с геологами и геофизиками из других прикаспийских государств.

Основные задачи предприятия: применение и совершенствование методики получения, анализа и обобщения данных сейсморазведки и других геофизических методов в сложных горно-геологических условиях полигенных осадочных бассейнов различного генезиса, поиск нефтегазоперспективных объектов на больших глубинах, обоснование точек заложения глубоких параметрических и поисковых скважин.

Первоочередным районом деятельности совместного предприятия является Прикаспийская низменность, где по бортовым зонам открыты и вовлечены в народнохозяйственный оборот крупнейшие и уникальные месторождения углеводородов.

Обширные районы в погруженной части бассейна характеризуются экстремально сложным строением и большими глубинами и до настоящего времени ждут новых геологических идей и более совершенных технологий для построения достоверной геологической модели и обоснования направлений нефтепоисковых работ.

Исследование ресурсов больших глубин станет приоритетным в тех районах, где давно развивается интенсивная нефтедобыча и соответствующая инфраструктура (Предкаказье, Тимано-Печерская и Волго-Уральская НГР в Европейской части РФ, а также Западная и Восточная Сибирь и Сахалин). Работы предприятия "ГИНРАН ГЕОТЕК Евразия" в этих регионах начнутся и будут проходить параллельно после отработки новых методик и технологий в пилотном проекте в западной части Прикаспийской низменности.

Учитывая падение объемов добываемой нефти из крупнейших месторождений, исследование ресурсов больших глубин в районах традиционной добычи углеводородов представляется экономически выгодной стратегией воспроизводства УВ в сравнении с поиском новых крупных НГР на суше (высокий инвестиционный риск) и тем более - в восточной части арктического шельфа РФ (очень высокие затраты и экологический риск).

Научная и практическая кооперация ГИН РАН, головного института Отделения наук о Земле Российской академии наук, и ГЕОТЕК, крупнейшей в России геофизической компании, определяется необходимостью перехода от экстенсивного развития нефтегазопоисковых работ к их интенсивному развитию, связанному с изучением ресурсного потенциала больших глубин, с новыми подходами и технологиями анализа физико-химических условий глубоких недр и поведения флюидных и углеводородных систем, которые во многом остаются непознанными.

Синергия ГИН РАН и ГЕОТЕК, комплексирование дополняющих друг друга видов геологических и геофизических исследований открывают качественно новые возможности в познании глубоких недр и их ресурсного потенциала, сокращает время внедрения результатов фундаментальных научных разработок в решение прикладных задач, придает более глубокий геологический смысл значительному объему геофизических данных о строении и составе глубоких горизонтов земной коры в закрытых районах, усиливает поисковый аспект деятельности ГЕОТЕК, конечным продуктом которой станут нефтелокализующие объекты, готовые для разведки и открытия месторождений УВ.

Эта работа, требующая интерпретации геофизических данных в связке с системой данных региональной геологии, литологии, стратиграфии и тектоники требует особой профессиональной подготовки геологов-поисковиков. По примеру крупнейших мировых компаний целесообразно создание при ГЕОТЕК научно-образовательного центра компетенций, который будет готовить специалистов, способных решать круг специфических задач в рамках новой методологии.

Продуктом нового предприятия "ГИНРАН ГЕОТЕК ЕВРАЗИЯ" будут не только нефтелокализующие объекты, но и новые технологии геолого-геофизических работ, а также собственное программное обеспечение обработки данных всей линии исследований, нацеленных на решение новых задач.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "ГЕОТЕК Сейсморазведка"