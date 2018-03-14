В районном суде Тольятти рассматривается уголовное дело о хищениях на "Тольяттиазоте"

Гигант химической индустрии "Тольяттиазот" давно остается объектом повышенного внимания СМИ. Но порой внимание это такого рода, что ему не позавидуешь. Потому что речь идет не только и не столько о бизнесе как таковом, с его успехами, проблемами, инвестициями и перспективами, а по преимуществу о следственных проверках и судебных разбирательствах.

Вот и сейчас в Комсомольском районном суде г. Тольятти рассматривается уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - хищение путем мошенничества, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, возбужденное в отношении мажоритарных акционеров и бывшего руководства "Тольяттиазота".

Уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом в декабре 2012 года по заявлению АО "ОХК "Уралхим", миноритарного акционера ПАО "Тольяттиазот". В ходе следствия правоохранительным органам удалось установить факты нелегального вывода прибыли с "Тольяттиазота". Это осуществлялось путем существенного (более 20%) занижения экспортных цен на продукцию "Тольяттиазота", которая в 2008-2011 годах перепродавалась на мировом рынке аффилированными с основными владельцами завода структурами уже по рыночным ценам. Полученная разница распределялась среди собственников "Тольяттиазота".

Эти операции, как выявило следствие, реализовывались через сложную международную офшорную схему, использование которой нанесло ПАО "Тольяттиазот" огромный, многомиллиардный ущерб.

В конце 2017 года расследование уголовного дела было завершено, Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении основного владельца компании Владимира Махлая, его сына - гражданина США Сергея Махлая, бывшего гендиректора ЗАО "Корпорация Тольяттиазот" Евгения Королева, а также граждан Швейцарии - владельцев компании Nitrochem Distribution AG Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Все они заочно арестованы судом.

Как сказано в материалах следствия, "данная группа характеризовалась устойчивостью, сплоченностью, высокой степенью организованности, выраженными в стабильном составе ее участников, распределении ролей между ними при подготовке к преступлению и его совершении, постоянстве форм и методов преступной деятельности, а также большим промежутком времени существования".

Следствие скрупулезно разобралось в конкретных контрактах и выяснило, что участники группы, используя свое служебное положение, путем обмана и злоупотребления доверием неподконтрольных соучастникам акционеров, безвозмездно и противоправно обратили в свою пользу продукцию предприятия. Позволим себе еще одну цитату - чтобы был понятен масштаб хищений. Итак, участники группы обратили в свою пользу следующую продукцию: аммиак жидкий безводный (ГОСТ 6221-90 марки Ак) объемом 5 473 451,248 метрические тонны, рыночная цена которого составила 69 891 316 152 руб. 92 коп. и карбамид (ГОСТ 2081-92 марки Б) объемом 1 791 515,07 метрические тонны, рыночная цена которого составила 15 090 160 244 руб. 42 коп., а всего похитили химическую продукцию на общую сумму 84 981 476 397 руб. 34 коп., которой распорядились по своему усмотрению. То есть "прикарманили" без малого 85 миллиардов.

Кроме того, налоговыми органами были доказаны факты недоплаты налогов "ТоАзом" за 2009-2011 годы в общей сумме около 1 млрд рублей, которые были возвращены в государственный бюджет.

Позже ФНС обнаружила искажения налоговой отчетности и неуплаты налогов в сумме около 600 млн рублей, пени от неуплаты составили около 283 млн рублей. Дело в настоящее время рассматривается в Арбитражном суде Самарской области.

Фигуранты дела находятся вне России. В СМИ писали, что Владимир Махлай признан политическим беженцем и проживает в Великобритании, Евгений Королев также признан политическим беженцем и проживает в Великобритании, Сергей Махлай вот уже более 20 лет является гражданином США, там и живет, взяв себе по каким-то соображениям еще и имя George Mack.

Понятно, что статус политического беженца просто так не дается. Надо, чтобы у апликанта были некие серьезные проблемы с властью. Махлаи с помощью изощренных юристов постарались представить следственные действия попыткой рейдерского захвата компании, а себя - едва ли не жертвами преследований.

Даже крупное и устойчивое предприятие не может долго выдерживать пренебрежения владельцев его реальными нуждами

Адвокаты обвиняемых подали несколько десятков жалоб, пытаясь оспорить процессуальные нюансы следствия. Но все без исключения суды отклонили эти жалобы и подтвердили, что следователи действовали в рамках закона.

Ну, а каково приходится "Тольяттиазоту", пока его главные собственники много лет скрываются за границей? В одном из своих интервью Сергей Махлай-Makligh - George Mack уверяет, что дела идут очень даже хорошо, "ТоАз" сохранил свои лидерские позиции, серьезно нарастил объемы выпуска, значительно повысил производительность труда. И все это стало возможным благодаря запущенной под его, Махлая, руководством программе модернизации производственных мощностей, в которую вложены миллиарды рублей.

Факты, однако, не подтверждают этой благостной картины. "Тольяттиазот", крупнейший по мощностям российский производитель аммиака, а также другой химической продукции, на поверку оказывается отнюдь не флагманом отрасли.

Отставание "ТоАз", по мнению специалистов, было связано с тем, что на предприятии упор был сделан на извлечение максимальной сиюминутной прибыли при минимальных вложениях в ремонты, поддержание и развитие производства.

Если, как уверяют на "ТоАзе", проводились масштабные инвестиции в производство, то почему так слабо действуют агрегаты по производству главной продукции - аммиака?

Вот последние цифры. На семи агрегатах по выпуску аммиака в 2017 году "Тольяттиазот" произвел немногим более 2,6 млн тонн этого продукта (на 214 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году). Для сравнения: "Еврохим" и "Уралхим", имеющие по пять агрегатов аммиака, выпустили более 3 млн тонн аммиака каждый, и оба превысили свои показатели объемов выпуска по отношению к 2016 году. Как говорится, почувствуйте разницу.

Если собственники "Тольяттиазота" только и думают, что о модернизации, то почему буксует производство другого крупнотоннажного продукта - карбамида?

В 2017 году "ТоАз" на двух агрегатах произвел 720 тыс. тонн карбамида, в то время как те же "Еврохим" на пяти агрегатах и "Уралхим" на двух выпустили 2,01 млн тонн и 1,2 млн тонн карбамида соответственно. При этом, как сказано в пресс-релизе "Тольяттиазота", производство карбамида за год выросло сразу на треть и стало рекордным за последние шесть лет. Иначе говоря, результаты в эти годы были откровенно слабыми.

Между тем, по оценкам специалистов, производственные мощности "Тольяттиазота" позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака и примерно 960 тыс. тонн карбамида в год.

Но не все они задействованы в полной мере, не все находятся в лучшем работоспособном состоянии. Недозагрузка мощностей "Тольяттиазота" сказывается на объемах выпуска, на объемах продаж и, соответственно, на финансовых результатах. Для государственной казны - это еще и упущенная выгода в виде недополученных налогов.

Видимо, в первую очередь, недостатком финансирования объясняются и серьезные проблемы с безопасностью производства и транспортировки продукции.

В 2012 году Ростехнадзор выявил на "ТоАзе" более 550 грубых нарушений в области промышленной безопасности, в 2013 году - еще около 300.

Не раз происходили аварии на транспортно-логистической инфраструктуре завода - аммиакопроводе Тольятти - Одесса. По данным СМИ, последняя произошла 21 июня 2015 года в Воронежской области. Из-за разрыва аммиакопровода были экстренно эвакуированы 700 жителей села Липяги, был нанесен существенный ущерб природной среде и сельхозугодьям. Также журналисты писали, что Росприроднадзор, несколько лет назад интересовавшийся состоянием предприятия, по результатам проверки пришел к неутешительным выводам: выбросы завода многократно превышали допустимые нормы.

Были зафиксированы факты сброса в Волгу отравляющих веществ: концентрация нитратов превышала безопасный уровень в 1,6 раза, железа - почти в 2 раза, меди - в 6 раз, сульфатов - в полтора раза.

Также "Тольяттиазот" неоднократно попадался на том, что складировал опасные отходы ненадлежащим образом: вместо помещения их в шламонакопители, вредные вещества попросту сваливались в кучи на территории предприятия.

В последнее время представители "Тольяттиазота" заметно оживились, стараясь представить деятельность предприятия в выгодном свете, рисуя нынешнюю радужную картину и еще более радужные перспективы, связанные с крупными инвестициями. И представляется, что связано это не только с подведением итогов года, но отчасти и с предстоящими слушаниями в Комсомольском районном суде г.Тольятти. Предъявляемые обвинения серьезны, масштаб предполагаемых хищений велик, и поэтому в то время, когда идут слушания хочется показать, что вообще-то с "Тольяттиазотом" все в порядке и он идет правильным курсом.

Теперь, когда расследование уголовного дела в отношении собственников и бывших руководителей "Тольяттиазота" завершено и рассматривается в суде, появилась большая вероятность того, что незаконно выведенные средства будут возвращены "Тольяттиазоту" и будут направлены на инвестиции для повышения эффективности и безопасности работы предприятия.

Однако, при сохранении прежних методов управления, гигант вряд ли сможет восстановить лидирующие позиции в отрасли. Его пример показывает, что даже самое крупное и по определению устойчивое предприятие не может долго выдерживать пренебрежения владельцев его реальными нуждами - производственными, инвестиционными, организационными.

Возможно, вывести "ТоАз" на новую орбиту развития и сделать из него по-настоящему эффективное предприятие получится только при условии смены его собственников.