В России предлагают законодательно запретить высаживать безбилетников из транспорта

Минтранс России внес на рассмотрение правительства проект закона, в котором предлагается запретить высаживать из общественного транспорта за безбилетный проезд не только детей, но и взрослых. Оказавшись на улице, заяц может легко попасть в условия, опасные для его здоровья и жизни не только зимой. Предлагается ввести административную ответственность для кондукторов и контролеров, которые нарушат новые правила. Тема заинтересовала граждан Беларуси.

Елена Киселева, директор ГУО "Гимназия N 32 г. Минска":

Оказавшись на улице, заяц может попасть в условия, опасные для его здоровья не только зимой. Фото: PHOTOXPRESS

- Детей, по которым видно, что они школьного возраста, высаживать нельзя. Даже если справку забыли. Сложнее со старшеклассниками - некоторые выглядят уже как студенты. Тут уместен был бы индивидуальный подход. Если зима, мороз или темное время суток, можно пойти навстречу. Что касается взрослых, они должны чувствовать ответственность за свои поступки. Понимать, что делают и какие возможны последствия.

Зоя Гусева, пенсионерка:

- Признаться, сама не так давно стала жертвой обстоятельств. Ехала в Минск к врачу на электричке. Билет в кассе попросила туда и обратно. Заплатила, как и положено, чуть больше 2 рублей, и спокойно отправилась в дорогу. На обратном пути - контролеры. Протягиваю билет: говорят, мол, он только в одну сторону. Денег, чтобы платить штраф, у меня не было. Да и за что штраф, если кассир ошиблась?.. В общем, больше часа пришлось мерзнуть на остановке, пока пришла следующая электричка. А я все думала, кого винить? Наверное, сама и виновата, что не проверила билет. А контролеры просто выполнили свою работу. Хотя могли бы и поверить.

Андрей Рыбак, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

- Я бы рассматривал эту тему в другой плоскости. Если зайцев высаживать, то кто тогда штрафы платить будет? Поймали человека без билета - он должен нести за это ответственность. Тут я вижу три варианта развития событий. Первый - нарушитель платит штраф и спокойно едет дальше. Второй - на него составляется протокол, по которому нарушитель заплатит штраф поз- же, а пока тоже может ехать своей дорогой. И третий вариант - довезти безбилетного пассажира до конечной остановки, установить его личность и составить протокол.

Иван Варзов, начальник кондукторской службы и линейного контроля филиала "Автобусный парк N 1 г. Витебска" ОАО "Витебскоблавтотранс":

- Малолетних детей, школьников высаживать из общественного транспорта, конечно, не нужно. Даже если они едут без справки из учебного заведения. Соответствующие указания мы дали всем нашим кондукторам. А что касается взрослых, то почему нет? Они должны оплачивать проезд. Нет денег, не нужно садиться в автобус. Перевозка пассажиров - это транспортная услуга, которая должна оплачиваться так же, как и все другие. Если же пассажир едет зайцем, он должен быть готов, что в любой момент контролер может проверить билет и либо выписать штраф, либо высадить его на ближайшем остановочном пункте.