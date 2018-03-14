В России начал действовать новый порядок выдачи фитосанитарных сертификатов. Требования упрощены.

Отгружать продукцию растениеводства на склад теперь можно без акта обеззараживания хранилища. Есть и другие послабления. Выиграют от этого оптовые покупатели. Но и для конечных потребителей цены могут немного снизиться.

Изменения внесены приказом минсельхоза. Одно из главных - отмена профилактического обеззараживания складов получателя сельхозпродукции. Если раньше для получения разрешения на отгрузку, например, зерна на элеватор требовалось предоставить акт об обеззараживании, то теперь этого делать не нужно.

Существенно упростит товарообмен также изменение порядка получения карантинного сертификата. Допустим, что у производителя на складе хранится картофель. Это подкарантинная продукция. Свой продукт хозяйство продает партиями. Раньше после каждой отгрузки требовалось получать карантинный сертификат на оставшийся картофель. Теперь разрешительный документ выдается на весь объем продукции сразу. Кроме того, в самом сертификате уже не требуется указывать номер и дату акта об обеззараживании помещений.

Представители бизнеса изменения приветствуют, поскольку прежние нормы, считают они, во многом противоречили здравому смыслу и требовали колоссальных затрат.

"Под требования обязательного профилактического предварительного фитосанитарного обеззараживания подпадали практически все объекты, где могла храниться растительная продукция - элеваторы, теплицы, склады. Естественно, это огромный рынок платных услуг, за его расширение постоянно и долго ведется борьба", - рассказал "РГ" первый вице-президент "ОПОРЫ России" Владислав Корочкин.

По его мнению, устранение избыточных требований в итоге поможет снизить цены, поскольку сокращает финансовые и временные издержки практически у всей цепочки производителей, переработчиков, поставщиков и покупателей сельскохозяйственной продукции. Но речь идет в первую очередь об оптовых покупателях.

Финансовые издержки снизятся по всей цепочке: от поля и переработки до покупателя сельхозпродукции

Новая система сертификации ускорит оформление грузов и снизит издержки по простою транспорта, в итоге уменьшится и стоимость отгружаемого товара, соглашается исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Оформление фитосанитарных сертификатов на каждую партию продукции занимает два-три дня. В случае плохой погоды за это время картофель может подпортиться, а это дополнительная нагрузка на бизнес, поясняет он. Так что, если новая система начнет работать, то некоторое снижение цен может произойти и на розничном рынке.

Между тем есть простор для дальнейшего совершенствования системы контроля, отмечает эксперт.

Например, было бы целесообразно внедрять электронный документооборот для дистанционного оформления фитосанитарных сертификатов. "Ряд операторов зачастую находятся не вблизи каких-то областных или республиканских центров, а за сто-двести километров. Лишние передвижения приводят к отвлечению человеческих ресурсов, транспорта", - говорит Алексей Красильников.