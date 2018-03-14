В российских теплицах выращивают качественные овощи

Тепличное хозяйство в России переживает непростые времена. Старые тепличные предприятия, построенные еще по советским стандартам, а также мелкие производители, занимающие узкую нишу, не внедряют новых технологий и поэтому не выдерживают конкуренции.

На их место приходят крупные агрохолдинги, имеющие финансы для того, чтобы внедрять инновационные технологии и постоянно расширяться, занимая все большую долю рынка. Казалось бы, все просто: передовые технологии приходят на смену старым, что вполне естественно. Однако на деле все не совсем так.

Поддержка государства и доступ к банковским кредитам - основные двигатели развития многих отраслей, и тепличное хозяйство здесь не исключение. Например, Ассоциация "Теплицы России" и минсельхоз добились субсидированной процентной ставки по кредиту. В 2015 году вышло постановление правительства, которое позволяет вернуть 20 процентов потраченных средств. С 1 января 2017 года стало возможным получить льготный кредит по ставке от 5 до 1 процента. Под эти возможности начали строиться новые тепличные комплексы, пришли абсолютно новые игроки, которые никакого отношения к тепличному бизнесу раньше не имели. Однако все виды господдержки, которые должны распространяться на всех участников рынка, достаются только крупным агрохолдингам. Банки работают по принципу: "Чем крупнее заемщик, тем надежнее", зачастую безосновательно отказывая мелким игрокам. Давно работающие и мелкие тепличные предприятия умирают не потому, что не хотят или не умеют внедрять новые технологии, а потому что отрезаны от финансирования. На мой взгляд, под старые тепличные комбинаты необходимо было разработать специальную программу, потому что они обладают ценнейшим капиталом - это традиции, профессиональные кадры, годами наработанные технологии и опыт. Но об этом никто не подумал. И ситуация с каждым годом только ухудшается. Если раньше какой-то банк предлагал лучшие условия по кредиту, чем тот, в котором предприятие уже взяло кредит, то оно могло рефинансировать его. Сейчас же сделать это невозможно.

Кроме того, практически не осталось банков, которые предлагают проектное финансирование. А оно очень востребовано. Например, предприятие разработало проект по строительству грибного комплекса, в котором планирует выращивать шампиньоны, но собственных средств не хватает. Банки перестали финансировать подобные проекты, что существенно тормозит развитие бизнеса.

Вторая острейшая проблема - дефицит кадров. Сегодня ни один вуз в России не готовит специалистов по работе на защищенном грунте, а за этой технологией будущее агрокомплекса. И внедрять ее мы должны повсеместно, если хотим оставаться конкурентоспособными. Однако кадров для такой специальности нет, отрасли приходится решать проблему самостоятельно. Например, мы создали собственный учебный центр для подготовки агрономов. Сами разработали учебные программы, нашли преподавателей, построили учебные теплицы. И все это пришлось сделать на собственные средства, без господдержки.

Для того чтобы российское тепличное хозяйство могло развиваться, необходима поддержка государства

Тем не менее российское тепличное хозяйство демонстрирует хорошие темпы развития. Все доступные современные технологии применяются на большинстве предприятий, и чаще всего это собственные наработки. Практически все используют круглогодичное освещение, капельный полив, автоматизированный микроклимат, а также выращивание продукции в подвесных желобах, без почвы, в абсолютно безопасных и натуральных субстратах - минераловатных или кокосовых. Защита от вредителей и болезней используется только биологическая. Никаких химикатов и опасных для здоровья человека веществ не используется. Более того, весь технологический процесс контролируется компьютером, что исключает ошибки. Доказано, что овощи, выращенные в теплицах с применением современных технологий, гораздо полезнее и безопаснее для здоровья, чем выращенные бабушкой на своем огороде. Как правило, "свои" овощи мы растим в открытом грунте, да еще нередко в качестве удобрения используем "экологически чистый" навоз. Но в нем содержится огромное количество азота. А тот из нас, кто хоть немного знаком с химией, знает, что азот - это сильнейший яд. На его основе создаются нитраты и нитриты.

Второй опасный момент - дождевая вода, которая нередко содержит всю таблицу Менделеева, и растения впитывают в себя опасные вещества как губки. На передовых тепличных предприятиях для каждой культуры создан специальный микроклимат, для полива используется чистейшая вода. Все процессы автоматизированы, а персонал работает в стерильных костюмах с соблюдением всех гигиенических норм. Но так обстоят дела не в каждом тепличном хозяйстве. И если в России большинство агрохолдингов широко используют новые технологии, то нельзя сказать того же про наших зарубежных коллег. Мы привыкли считать, что все заграничное - самое лучшее, но это абсолютно не так. Например, в Испании на многих тепличных предприятиях не соблюдаются гигиенические и санитарные требования. В Китае используют огромное количество химикатов при выращивании овощей.

Получается, что российская продукция не только не хуже зарубежной, но во многом лучше. Но, к сожалению, этого не понимают крупные продовольственные сети, отдавая предпочтение овощам и фруктам из-за рубежа. Мощности отечественного тепличного хозяйства могут производить гораздо больше продукции, однако в этом вопросе на первое место выходят законодательные инструменты регулирования и контроль за правильностью их исполнения. Для того чтобы российское тепличное хозяйство могло развиваться, необходима поддержка государства, доступ к банковскому финансированию, внимание к малым предприятиям, а также грамотная кадровая политика.