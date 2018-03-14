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14.03.2018,  
09:37
Текст: Светлана Цыганкова

ВДВ получат десанируемый "Птицелов" к 2022 году

Воздушно-десантные войска России получат современный авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс "Птицелов" к 2022 году. Об этом РИА Новости сообщил командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков. Сейчас идет разработка конструкторской документации и определение облика комплекса.

Фото: Минобороны РФ
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Новейший комплекс создают на базе боевой машины десанта БМД-4М. Это исключительно зенитная ракетная система без пушечного вооружения. Его можно будет доставлять военно-транспортными самолетами и десантировать с использованием парашютных систем. И, как заявляют авторы проекта, "Птицелов" будет эффективнее комплексов противовоздушной обороны, стоящих сегодня на вооружении ВДВ России.

Генерал-полковник Андрей Сердюков добавил, что новейший авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс получат батареи воздушно-десантных и десантно-штурмовых дивизий ВДВ. И не только. "Птицелов" могут использовать и представители других видов и родов войск.

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