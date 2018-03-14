"ВКонтакте" добавил долгожданную возможность для компьютеров

14.03.2018, 12:04 Текст: Антон Благовещенский

Приложение VK Messenger для компьютеров под управлением Windows, MacOS и Linux получило большое обновление. Информация об этом появилась в паблике LiveExpress.

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По словам разработчиков, теперь приложение поддерживает темную визуальную тему и выглядит "красиво, современно, удобно". Главным нововведением стала обновленная работа с сообщениями. Теперь она такая же, как в веб-версии - сообщения можно редактировать, закреплять и удалять для всех участников беседы. Также в беседах появилась возможность генерации ссылок для приглашения новых участников.

Еще одним нововведением в VK Messenger для десктопов стали анимированные стикеры.

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