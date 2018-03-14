"ВКонтакте" разыграет миллион рублей в онлайн-викторине

Соцсеть "ВКонтакте" объявила о запуске онлайновой игры "Клевер", призовой фонд которой составляет более миллиона рублей в месяц. Игра будет проходить ежедневно в прямом эфире в 13:00 и 20:00 по московскому времени.

Для того чтобы принять в ней участие, необходимо скачать приложение для Android или iOS и присоединиться к эфиру до его начала. После этого пользователям нужно отвечать на вопросы - всего в течение каждого эфира их будет 12. У каждого вопроса будет только один правильный вариант ответа.

Денежный приз по окончании игры будет разделен между теми, кто дал правильные ответы на все вопросы.

В игре будут принимать участие ведущие (отобранные творческой лабораторией Ивана Урганта), а также звезды и знаменитости. В дальнейшем призовой фонд "Клевера" будет увеличен.