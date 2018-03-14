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Рубрика: Спорт

Все идет от головы

14-й чемпион мира Владимир Крамник о том, как гроссмейстерам сохранять свежесть ума на затяжных турнирах топ-уровня
Текст: Анна Розэ (Берлин)
Российская газета - Неделя №7517 (54)
В интервью собкору "РГ" 14-й чемпион мира, третий номер рейтинга Международной шахматной федерации Владимир Крамник рассказал о своих шансах победить на проходящем сейчас в Берлине турнире претендентов и о том, какова его общая стратегия на выступление в столь серьезном соревновании.
Главное преимущество Крамника - огромный опыт. Фото: AP Главное преимущество Крамника - огромный опыт. Фото: AP
Главное преимущество Крамника - огромный опыт. Фото: AP

Ваша шахматная жизнь во много связана и с Германией. То, что нынешний турнир проходит в Берлине, имеет для вас какое-то значение?

Владимир Крамник: Конечно, это не так важно, но приятнее играть в местах, с которыми у тебя связаны позитивные воспоминания, где ты по статистике показываешь лучшие результаты. В принципе, у меня положительное восприятие этой страны. Я тут часто был, играл. Это не самый большой плюс, но все-таки плюс, и я доволен, что турнир проходит здесь.

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Чем хорош формат отбора претендента на корону?

Владимир Крамник: По такому регламенту мы играем турнир далеко не в первый раз, уже привыкли. В принципе, все довольны существующими правилами, они во многом справедливы.

Какие у вас сейчас шансы победить и в итоге сразиться с Карлсеном?

Владимир Крамник: Шансы есть у всех. Выиграть и плохо сыграть может каждый, но это будет ровный турнир. Я вообще никогда не думаю перед соревнованиями, какие у меня шансы. Ведь это не имеет никакого прикладного значения. Единственное, чего я хочу, - показать максимум своих возможностей, а там посмотрим, хватит ли этого для победы. Если да - отлично. Не хватит - ну значит, так получилось.

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Так что сверхзадач перед собой вы не ставите?

Владимир Крамник: Ставлю. Как и любой участник. Хочется занять первое место. Но, повторюсь, я не начинаю оценивать свои шансы. Мне кажется, это не имеет никакого смысла. Наверное, это интересно любителю, но у профессионала все немножко по-другому. Ты должен понять, как выжать из себя на данный момент максимум. Это намного важнее, чем думать, что из этого получится.

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Какая стратегия выживания на столь длинном турнире, как бороться с усталостью от шахмат?

Владимир Крамник: Кто-то любит много заниматься спортом, кто-то, наоборот, больше спать и экономить энергию. У меня в этом плане методика не всегда одинакова. Я еще не знаю, как будет здесь дальше, посмотрю по своему состоянию. На самом деле когда в начале турнира сыграешь партии две-три, то уже чувствуешь, что нужно в дальнейшем, и делаешь соответствующие выводы.

Вы планируете выступать и отдыхать в стандартном режиме?

Владимир Крамник: У меня сейчас есть какое-то общее представление о режиме, а дальше я буду смотреть, как будет работать голова, как будут играть соперники. Может, я что-то поменяю, даже свой план на турнир. В шахматах никто никогда не программирует до конца. Есть общие представления о режиме, но в этом-то и сила топ-игроков - чтобы быть гибким. Чтобы менять режим в зависимости от обстоятельств и понимать, как это надо делать. Ведь если ты все время действуешь одинаково, ты становишься мишенью соперников. Конечно, у меня уже большой опыт, но делать что-то неординарное, неожиданное нет смысла, это просто рискованно. К сожалению, тут нет каких-то универсальных принципов.

От чего зависит успех выступления в Берлине того или иного шахматиста?

Владимир Крамник: От качества подготовки, от каких-то личных качеств. Кому-то, быть может, больше повезет. Кто-то будет чуть более стрессоустойчив. Однако я не могу выделить на этом турнире даже одного игрока, который был бы явно сильнее других.

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Чемпион мира Магнус Карлсен, поджидающий претендента, - он единственный, кто всех затмевает?

Владимир Крамник: Нет. Если бы он здесь играл, то не был бы стопроцентным фаворитом. Любой соперник, который выйдет с норвежцем на матч, будет иметь реальные шансы. Конечно, Карлсен - блестящий шахматист и, наверное, лучший в мире, но его отрыв от других игроков очень небольшой.

Вы сказали о Карякине. Как вам развитие отечественной шахматной школы, какие у россиян перспективы на мировом уровне?

Владимир Крамник: По-моему, шахматы в мире, и в России в частности, успешно развиваются. Интерес к нашей игре сейчас растет везде. Мы, россияне, держим марку достойно. В самом важном турнире года участвуют три наших гроссмейстера. Надеюсь, что если не я, то Саша Грищук или Карякин на второй половине турнирной дистанции будут реально претендовать на победу.

420 тысяч евро составляет гарантированный призовой фонд турнира претендентов, в него также добавится 10% выручки от платы за онлайн трансляции. Победитель получит минимум 95 тысяч евро

Вы самый возрастной участник турнира. Это минус?

Владимир Крамник: Возраст в шахматах с какого-то момента - точно не преимущество. Зато появляются какие-то дополнительные плюсы за счет опыта.

Кстати

Партии в Берлине играются по такому контролю времени: 100 минут на первые 40 ходов для каждого соперника, затем еще 50 минут на следующие 20 ходов, и 15 минут до конца поединка с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

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