Президент Владимир Путин на встрече с главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино продемонстрировал отличные навыки владения мячом в зеленой гостиной Московского Кремля.

Путин и Инфантино сыграли в пас. Чеканя мяч, они по несколько раз технично нанесли удары по игровому снаряду с лету, не давая ему опуститься на пол. Последний удар президент РФ сделал головой.

Кадры перепасовки Путина и Инфантино вошли в официальный видеоклип ФИФА. В нем также представлены действующие и уже завершившие карьеру игроки сборных, получивших право выступить на финальном турнире чемпионата мира-2018 в России с 14 июня по 15 июля. Турнир начнется матчем хозяев и национальной команды Саудовской Аравии. Всего же игры пройдут в 11 городах нашей страны.

В клипе ФИФА технику жонглирования футбольным мячом в разных уголках мира демонстрируют, в частности, такие звезды, как аргентинец Марадона, бразилец Роналдо, мексиканец Хорхе Кампос, швед Томас Бролин, англичанин Уэйн Руни, колумбиец Карлос Вальдеррама, датчанин Петер Шмейхель, бывший игрок сборной России Дмитрий Аленичев и другие.

Любимый вид спорта Владимира Путина - дзюдо, им он начал заниматься еще в детстве в Санкт-Петербурге. Но в последние годы президент очень полюбил хоккей и периодически принимает участие в разных товарищеских матчах с ветеранами, выступая на острие атаки. Часто Путину удается забросить в ворота соперников от пяти шайб и больше.

Теперь президент показал, что такому спортивному человеку, как он, совсем несложно показывать класс и в другой командной игре - футболе.