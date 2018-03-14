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Рубрика: В мире

Во Львове устроили взрыв рядом с Мемориалом львовских орлят

Текст: Константин Волков

Во Львове на территории Лычаковского кладбища вечером 13 марта произошел взрыв, об этом сообщает сайт Львовского горсовета. Взрыв был устроен рядом с Мемориалом львовских орлят - защищавших Львов в ходе польско-украинской войны 1918-19 годов от наступления частей Западно-Украинской народной республики. Пострадавших в результате взрыва нет.

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По словам директора музея "Лычаковское кладбище" Михаила Нагая, от взрыва образовалось углубление около 30 сантиметров диаметром. "Выглядит так, будто кто-то бросил неизвестный предмет из-за забора", цитирует Нагая украинское издание "Strana.ua".
В настоящее время ведется расследование.

Мемориал орлят давно вызывает возмущение украинских националистов, не желающих признавать влияние Польши на Западную Украину. В последнее же время, после обострения отношений между Варшавой и Киевом из-за украинского закона о языке участились националистические выходки, направленные против поляков.

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