Высокие урожаи без надежных средств защиты растений не получить

Рекордные урожаи зерновых в 2016-2017 годах и значительный рост их экспорта позволили экспертам заговорить о возрождении России как сельскохозяйственной державы и сделали АПК одним из главных драйверов экономического роста в стране. Сохранится ли эта тенденция и в наступившем году?

Этот вопрос "РГ" задала ведущим экономистам, аналитикам и участникам рынка сельхозпродукции.

"Противоречивое сочетание опасений по поводу возможных санкций и преимущественно позитивных факторов" - так охарактеризовали ситуацию авторы февральского выпуска Оперативного мониторинга экономической ситуации в России - эксперты Института экономической политики им. Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). Аграрный сектор экономики и переработка продуктов питания стали заметной составляющей экономического роста в 2014-2017 годах. Сначала - как реакция на введение продуктового эмбарго со стороны РФ, а затем - в результате благоприятных климатических условий, завершения ряда крупных инвестиционных проектов в аграрном секторе, начатых еще до 2014-го. Удастся ли превзойти прошлогодний урожай зерновых, по всем оценкам - беспрецедентный не только в постперестроечный период, но и за всю историю нашего сельского хозяйства? "Россия в этом году может собрать более 110 миллионов тонн зерна - все будет зависеть от погодных условий", - заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев. "Нынешняя зима, мягкая до недавнего времени, позволяет надеяться на неплохой в целом урожай и в наступившем году, - согласен директор Аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов. - Но благоприятная погода - фактор далеко не единственный. Чем выше уровень агротехнологической отрасли в целом, предполагающий использование современных тактик, эффективных удобрений, средств защиты растений, передовой сельхозтехники, - тем больше снижается зависимость отрасли от погоды. Что уже сегодня мы и наблюдаем. Наш предварительный прогноз по урожаю 2018 года, данный еще осенью, - 128 миллионов тонн зерновых. На конец зимы этот прогноз по-прежнему актуален. Можно с уверенностью сказать, что в отношении растениеводства, производства зерна санкции оказались несущественны".

Рекордным в 2017 году стал и объем экспорта сельхозпродукции из России. По данным, которые привел Александр Ткачев, экспорт продукции АПК принес стране более 20 миллиардов долларов. Речь, в первую очередь, о зерновых, мясе птицы, рыбе и морепродуктах. На Российском инвестиционном форуме в Сочи министр сообщил также, что к 2024 году этот показатель может быть увеличен более чем в два раза. Предполагается, что за это время выручка от поставок продукции отечественного производства за рубеж может составить 50 миллиардов в год. Что требуется, чтобы эти амбициозные планы осуществились? "России необходимо расширять свои экспортные мощности, включая строительство зерновых элеваторов, подъездных путей к портам, - считает директор по научной работе Института экономической политики им. Гайдара Сергей Дробышевский. - Без этого дальнейшее расширение экспорта предполагать трудно. Неразвитая инфраструктура неизбежно влияет и на внутренний рынок, снижая цены и усугубляя финансовые проблемы производителей зерна, от чего проигрывает вся экономика".

По мнению экспертов, в сфере растениеводства, производства зерна санкции оказались несущественны

"Сейчас говорят о том, что надо отбирать у собственников пустующие земли и возвращать их в сельхозоборот. На мой взгляд, это говорит об упрощенном понимании вопроса - ведь заброшены в первую очередь те земли, на которых вести производство было невыгодно, - комментирует директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Наталья Шагайда. - Основной резерв развития в растениеводстве - по-прежнему интенсификация производства, современные технологии, применение которых способно снижать и природные риски. Не секрет, что у нас на протяжении десятилетий сельскохозяйственная наука получала финансирование в десятки раз меньшее по сравнению с другими развитыми странами. И это привело к колоссальному отставанию по разным направлениям. Поэтому при отсутствии российских аналогов наши сельхозпроизводители должны иметь доступ к современным зарубежным технологиям, уже получившим признание в мире".

Сюрпризом 2017 года стал первый с 2014 года и введения санкций и контрсанкций рост импорта сельхозпродукции на фоне растущего экспорта. Зарубежные поставки фруктов и орехов, по данным таможенной статистики, в прошлом году выросли на 14 процентов, овощей и корнеплодов - на 36 процентов, алкогольных и безалкогольных напитков - на 22 процента, жиров и растительных масел - почти на 4 процента. Основной причиной эксперты называют укрепление курса рубля, а также отмену эмбарго на поставки продуктов из Турции.

"Сегодня государство отказывается от идеи импортозамещения всего и вся, уделяя больше внимания развитию экспорта, - говорит Андрей Сизов. - Россия уже стала заметным экспортером продовольствия. В свою очередь, мы ввозим то, что необходимо нам. В растениеводстве, например, это семена, средства защиты растений и некоторые другие товары. Надеюсь, что в 2018 году эти возможности сохранятся. Хотя есть и определенная озабоченность, связанная, в частности, с антидемпинговым расследованием, которое уже год ведется против иностранных поставщиков средств защиты растений. В результате могут быть резко повышены пошлины на импортные СЗР, и это может крайне неблагоприятно сказаться на развитии российского растениеводства".

Антидемпинговое расследование в отношении гербицидов, ввозимых из Евросоюза, о котором "РГ" писала еще год назад (см. выпуск "АПК" от 22 марта 2017 года), было инициировано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). Среди возможных причин экономисты называют резко выросший (почти на 10 процентов за два года) объем импорта гербицидов. Отечественные производители аналогичных СЗР увидели в этом угрозу.

Любые меры, ведущие к ограничению конкуренции и росту цен, тормозят развитие сельского хозяйства

Решением Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК срок проведения антидемпингового расследования продлен до 15 мая 2018 года. "Наиболее важным для рынка является риск введения предварительных ограничительных мер до момента окончания расследования, - считает генеральный директор группы компаний "Русагро" Максим Басов. - Наше министерство сельского хозяйства предлагает ввести квоты на ввоз пестицидов, производимых в ЕС и США. В случае принятия такого решения ожидаемо вырастут цены из-за сдерживания предложения на рынке. Также отсутствует понимание объективности методики расчета квот, распределения импортируемых пестицидов среди традиционных покупателей, механизма определения цен и других условий продажи. Все это может значительно повлиять на рынок средств защиты растений уже в 2018 году. Введение квот в качестве предварительной ограничительной меры продемонстрирует производителям, что решение в антидемпинговом расследовании предопределено. Поиск промежуточных договоренностей с ЕЭК при отсутствии оснований для введения пошлин фактически приведет к согласованию самых различных мер, ограничивающих ввоз оригинальных пестицидов в Россию. Негативные последствия такого развития событий нами озвучивались уже не раз: это рост цен на средства защиты растений, снижения прибыли товаропроизводителей, снижение качества и объемов производства сельхозпродукции".

"Среди наших крупнейших поставщиков средств защиты растений - две российские компании, - подчеркнул Максим Басов. - Однако очевидно, что для сельхозпроизводителей любые меры, ведущие к ограничению конкуренции или росту цен на продукцию вредны, так как не только повышают затраты, но и снижают конкурентоспособность на международных рынках".

"Ситуация с антидемпинговым расследованием, на мой взгляд, не просто абсурдна, но и в целом негативна для нашего АПК, - замечает Наталья Шагайда. - Такие расследования обычно проводят, если в страну ввозят продукцию по более низкой цене,чем та, по которой продаются аналоги, производимые в ней. То есть если такая конкуренция ведет к разорению внутреннего производителя. Но в данном случае ввозимые препараты стоят значительно дороже, чем российские. И если наши сельхозпроизводители все-таки предпочитали покупать именно их, то причина в их качестве и эффективности. Обсуждается, что можно было бы временно ограничить ввоз импортных препаратов. Но не мешало бы подумать, как это отразится на отечественных сельхозпроизводителях. Если же государство хочет простимулировать импортеров локализовать свое производство в нашей стране, то нужно иметь в виду, что локализованные препараты станут дешевле, а значит, доступнее для нашего сельхозпроизводителя. Для него это будет хорошо, но для тех производителей российских аналогов, которые даже сейчас теряют рынок, не очень".

Наболевший вопрос об ограничении импорта средств защиты растений был вынесен в конце сентября прошлого года на общественный совет министерства сельского хозяйства, который предложение ограничить импорт не поддержал.