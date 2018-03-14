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14.03.2018 12:35
Рубрика: Общество

Зарплаты сотрудников сферы образования выросли в 2017 году

Текст: Ирина Ивойлова

Зарплаты всех сотрудников, так или иначе связанных со сферой образования, выросли. Об этом свидетельствуют материалы, представленные на коллегии Минобрнауки.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Рост зарплаты учителей повысил качество среднего образования

Зарплата в дошкольных организациях в 2016 году составляла 27,5 тысячи, а сейчас - 29 тысяч. Учителя год назад получали в среднем 33,3 тысячи рублей в месяц. На декабрь 2017 года сумма составила 34,9 тысячи рублей. Больше всего увеличились зарплаты мастеров производственного обучения и педагогов дополнительного образования. Мастера в колледжах и техникумах зарабатывали в среднем 29,8 тысячи рублей, а сейчас - в среднем 32,2 тысячи. Такой же стала и средняя зарплата педагогов допобразования, а в 2016 году она составляла 28 тысяч.

Преподаватель вуза сегодня в среднем зарабатывает 63 тысячи 700 рублей в месяц, а научный сотрудник - 63 тысячи 400 рублей в месяц.

По данным Минобрнауки, самые невысокие зарплаты у школьных педагогов в Чечне, Курганской области и Ингушетии. Там до нужного показателя в 100 процентов по экономике региона еще очень далеко (процент выполнения составляет от 68 до 93).

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