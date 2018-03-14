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14.03.2018 17:39
Рубрика: В мире

Жену экс-президента Южной Кореи допросят по подозрениям в коррупции

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Вслед за мужем, бывшим президентом Республики Корея Ли Мен Баком, которого в настоящий момент допрашивают в прокуратуре, пообщаться со следователями придется и его супруге Ким Юн Ок. Она подозревается в участии в ряде коррупционных схем и других нарушениях.

Напомним, что 14 марта в Генеральную прокуратуру Республики Корея на допрос явился 76-летний экс-президент РК Ли Мен Бак. Он подозревается в совершении различных правонарушений во время нахождения на посту лидера страны. Среди возможных обвинений - коррупция, злоупотребление служебным положением, уклонение от уплаты налогов, нарушение закона о выборах и ряд других, всего около двадцати. В настоящий момент допрос продолжается уже более 12 часов. Ли пока отвергает все обвинения в свой адрес.

Экс-президент Кореи Ли Мен Бак принес извинения народу

Как сообщили корейские СМИ со ссылкой на источники в прокуратуре, помимо ближайших помощников Ли Мен Бака, многие из которых арестованы, в качестве фигурантки дела стала проходить и его жена - Ким Юн Ок. Следователи получили от допрошенных помощников Ли показания, которые с большой уверенностью позволяют предположить, что она была участницей различных коррупционных схем. Это означает, что она явится на допрос вслед за мужем.

Как стало известно, одни из ключевых показаний дал бывший помощник Ли Мен Бака Ким Хи Чжун. Ким рассказал следователям, что в 2011 году он передал 100 тысяч долларов личному секретарю Ким Юн Ок. Данные средства были взяты из бюджета Национальной разведывательной службы и передавались в администрацию президента, что было нарушением закона. Оказалось, что как минимум часть из них могла предназначаться для жены Ли Мен Бака. Помимо этого несколько других фигурантов дела также заявили, что передавали деньги окружению Ким Юн Ок.

Экс-президент Южной Кореи стал фигурантом уголовного разбирательства

Бывший соратник Ли Мен Бака,  экс-депутат Чон Ду Он также сообщил, что Ким Юн Ок во время президентской избирательной кампании получила от одного американского бизнесмена корейского происхождения дорогую женскую сумку. Она ее затем все же вернула, но это является нарушением закона о выборах.

С учетом всех этих фактов, как сообщил телеканал SBS, генпрокуратура Кореи намерена допросить помимо Ли Мен Бака еще и его жену. Конкретная дата будет названа позже, когда решится судьба Ли. Как сообщили источники в генпрокуратуре, вызов Ким Юн Ок и ее допрос будут сделаны непублично, без излишней огласки. 

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