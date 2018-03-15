15 марта состоялась международная конференция "Научное наследие А.В. Чаянова и современность"

15 марта в медиацентре "Российской газеты" состоялась международная научно-практическая конференция Вольного экономического общества России и Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова "Научное наследие А.В. Чаянова и современность".

130 лет назад, 17 января 1888 года, родился Александр Чаянов, выдающийся экономист-аграрник. Профессор Петровской сельскохозяйственной академии, автор всемирно известных монографий по организации аграрного хозяйства и десятков успешных проектов сельскохозяйственной кооперации.

Еще молодым человеком Александр Чаянов принимал активное участие в работе Императорского Вольного экономического общества. В 1912 году он сделал для ВЭО интереснейший доклад о зависимости дохода крестьянской семьи от ее состава. Ученый выяснил, что "работник" соизмеряет свою продукцию с запросами "едоков". Чем больше семья - тем усерднее работник, меньше "ртов" - значит, и стараться не стоит, хотя возможности для повышения продукции имеются. Видно, во времена Чаянова жизнь на селе была столь тяжела, что лишь исключительная нужда могла заставить работников повышать производительность труда.

К сожалению, судьба блистательного ученого Чаянова сложилась трагически. Советской власти его идеи не пришлись ко двору. В 1930 году Чаянов был арестован по обвинению в принадлежности к мифической "Трудовой крестьянской партии" и осужден. В 1937 году Чаянову было предъявлено новое обвинение. 3 октября он был приговорен к смерти и в тот же день расстрелян. Он погиб в возрасте 49 лет.

Одна из целей научной конференции, как отметил Александр Петриков, член Президиума ВЭО России, директор ВИАПИ им. А.А. Никонова, мемориальная - восстановить историческую справедливость: отдать дань человеку, который так много сделал для науки и пал жертвой политических репрессий. "Еще полвека после кончины Чаянова его имя и труды находились в России под запретом, хотя были широко известны за рубежом, - заявил Александр Петриков, - восстановление исторической справедливости имеет значение не только для истории нашей науки, но и для ее будущего. Это урок молодым исследователям, только вступающим на эту трудную стезю. Рукописи не горят! Настоящие ученые не забываются и научную карьеру надо делать по Чаянову".

Александр Чаянов был реабилитирован лишь в середине 1987 года, благодаря президенту Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук, академику А.А. Никонову. Таким образом советские экономисты-аграрники получили возможность ознакомиться с трудами ученого всего тридцать лет назад, поэтому вторая цель конференции - увидеть, что нового появилось в "чаяноведении" за эти несколько десятилетий.

"Третий и главный вопрос этой конференции, - заявил Александр Петриков, - насколько актуален Чаянов для современной науки и практики. Является ли его творчество лишь яркой страницей в истории нашей науки или это наследие необходимо нам сегодня для решения современных задач?" Академик первым ответил на поставленный вопрос: "Для меня Чаянов - автор, с которым постоянно сверяешь свои мысли, реализуя те или иные проекты, выдвигая те или иные предложения по обустройству нашей многострадальной российской деревни, разрабатывая предложения в области аграрной политики".

Вслед за Александром Петриковым все докладчики отмечали, что значение трудов, теории крестьянского хозяйства и сельскохозяйственной кооперации Чаянова очень велико. Достаточно сказать, что наши современники до сих опираются на труды Чаянова при разработке сельскохозяйственной политики. Его мечтания и гипотезы и сегодня близки нам.

Михаил Воейков, заведующий отделом Института экономики РАН, вспомнил об утопической гипотезе Чаянова, суть которой в том, что человек должен жить на природе и в гармонии с ней. "Мне кажется, за этим будущее, - отметил ученый. - Тяжело жить в крупных городах, дышать не чем, передвигаться сложно. В то время как в стране пустуют колоссальные территории".

Для того, чтобы заселить эти территории нужно, в первую очередь, "реабилитировать" жизнь на селе в глазах молодежи. Об этом говорила Людмила Усенко, член Президиума ВЭО России, заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования "Ростовского государственного экономического университета". Докладчик отмечала, что жизнь на селе сегодня мало привлекает молодых людей, а профессия экономиста-аграрника исчезает. С каждым годом ВУЗы выпускают все меньше специалистов по сельскому хозяйству. Людмила Усенко занимается популяризацией этого направления и полагает, что первостепенная задача - сделать жизнь на селе привлекательнее. Без этого нет смысла говорить ни о каких оптимальных размерах кооперации. "Мы провели широкую компанию, чтобы привлечь внимание к специальности, переговорили со многими руководителями в области сельского хозяйства, - отметила Людмила Усенко, - Они не хотят пускать детей по своим стопам, в сельское хозяйство. Говорят, "не хотим для них нашей доли - доли сельского жителя. Мне кажется, для того, чтобы хозяйства имели социальную рентабельность, нужно возрождать культуру, строить дороги. Нужны средства для того, чтобы труд крестьянина и труд на селе был в почете у тех детей, которые выбирают эту профессию".

Много вспоминали о Чаянове и как о человеке разносторонне талантливом. Он писал не только научные труды, но и художественные произведения. После него осталась научно-фантастическая утопия, стихи, киносценарий и несколько романтических произведений, которые он посвятил своей жене - театроведу Ольге Эммануиловне Чаяновой.

Вера Бондарик, внучка Чаянова, присутствующая на конференции, отметила, что широта интересов ее знаменитого предка поражает воображение: "Чаянов серьезно изучал историю Москвы и написал несколько работ на эту тему, в том числе "Историю Миусской площади". Состоял в обществе "Старая Москва", где сделал много докладов. Читал курсы по истории и топографии Москвы студентам МГУ им. М.В. Ломоносова. Занимался археологическими раскопками в районе дачного поселка, сегодня известного как Николина гора. Увлекался гравюрой, собирал иконы, а также пряники в виде фигурок людей, птиц и зверей. Хорошо знал историю и технологию исконно русского пряничного производства. К сожалению, в голодный 1917 год его коллекция пряников была "уничтожена".

Юрий Якутин, вице-президент ВЭО России, научный руководитель издательского дома "Экономическая газета", высоко оценил писательское дарование Чаянова: "Это удивительно - ученого-экономиста включили в издание научной фантастики! Он писал продумано. Кто читал, знает - какой легкий у него слог, красивый язык, сюжетные линии, повороты! Не каждый писатель так сможет, особенно современный. Всегда читал Чаянова с удовольствием".

Выступала и Елена Тончу, член Правления ВЭО России, много сделавшая для популяризации наследия Чаянова сегодня и издания его трудов. Несмотря на то, что, казалось бы, все наследие Чаянова хорошо известно исследователям и издано, тем не менее "новые" материалы, принадлежавшие перу писателя, продолжают приходить со всех уголков страны. Елена Тончу выразила надежду, что материала хватит еще на один том. Рукописи не горят, как было не раз сказано на конференции.

Спикеры:

ПЕТРИКОВ Александр Васильевич - Директор ВИАПИ им. А.А. Никонова, член Президиума ВЭО России, академик РАН, д.э.н., профессор.

БОНДАРИК Вера Васильевна - внучка А.В. Чаянова.

ТОНЧУ Елена Александровна - Член Правления ВЭО России, генеральный директор ООО "Издательский Дом ТОНЧУ", д.э.н, профессор.

ЯКУТИН Юрий Васильевич - Вице-президент ВЭО России, научный руководитель ЗАО Издательский дом "Экономическая газета", д.э.н., профессор.

НИКУЛИН Александр Михайлович - директор Центра аграрных исследований РАНХиГС при Президенте РФ РАНХиГС, к.э.н.

ДРОЗДОВ Виктор Викторович - Профессор кафедры истории народного хозяйства и экономических учений Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор.

ВОЕЙКОВ Михаил Илларионович - Заведующий отделом Института экономики РАН, д.э.н., профессор.

УСЕНКО Людмила Николаевна - Член Президиума ВЭО России, Председатель Ростовского регионального отделения ВЭО России, заведующая кафедрой анализа хозяйственной деятельности и прогнозирования ФГБОУ ВПО "Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)", д.э.н., профессор.

САВИНОВА Татьяна Александровна - главный специалист отдела личных фондов Российского государственного архива экономики, к.э.н.

МОРОЗОВ Андрей Валерьевич - Президент РСО Агроконтроль, к.э.н.

ВЕРШИНИН Василий Федорович - Президент СРО Россоюз "Чаянов", к.э.н.