20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки

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15.03.2018 16:17
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

20 марта - пресс-конференция о перспективах улучшения кадастровой оценки

20 марта (вторник) в 14-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы улучшения кадастровой оценки. Новшества в законодательстве: что изменилось для дачников и собственников недвижимости в лесном фонде".
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В пресс-конференции принимают участие:

- Абрамченко Виктория Валериевна, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра;

- Николаев Николай Петрович, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;

- Лисовский Сергей Федорович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;

- Чаплин Никита Юрьевич, первый заместитель председателя Московской областной Думы, Председатель Союза дачников Подмосковья.

На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:

- что необходимо сделать для улучшения качества кадастровой оценки;

- для кого продлена "дачная амнистия";

- какая реформа грозит СНТ в связи с законом "О садоводстве и огородничестве";

- в каких случаях закон об устранении противоречий в государственных реестрах ("лесная амнистия") позволяет защитить права граждан, чьи земельные участки оказались в лесном фонде. Первые результаты применения "лесной амнистии";

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