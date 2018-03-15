20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки

В пресс-конференции принимают участие:
- Абрамченко Виктория Валериевна, заместитель Министра экономического развития России - руководитель Росреестра;
- Николаев Николай Петрович, председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям;
- Лисовский Сергей Федорович, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию;
- Чаплин Никита Юрьевич, первый заместитель председателя Московской областной Думы, Председатель Союза дачников Подмосковья.
На пресс-конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
- что необходимо сделать для улучшения качества кадастровой оценки;
- для кого продлена "дачная амнистия";
- какая реформа грозит СНТ в связи с законом "О садоводстве и огородничестве";
- в каких случаях закон об устранении противоречий в государственных реестрах ("лесная амнистия") позволяет защитить права граждан, чьи земельные участки оказались в лесном фонде. Первые результаты применения "лесной амнистии";