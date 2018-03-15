20 марта в "РГ"обсудят перспективы улучшения кадастровой оценки

20 марта (вторник) в 14-00 в медиацентре "Российской газеты" состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы улучшения кадастровой оценки. Новшества в законодательстве: что изменилось для дачников и собственников недвижимости в лесном фонде".

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