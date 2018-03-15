Федеральная палата адвокатов готовит большие предложения в УК и УПК, призванные повысить защиту граждан, в том числе предпринимателей, от произвола правоохранителей. Среди идей - расширить полномочия судов присяжных и ввести следственных судей.

Напомним, летом стартует большая реформа: коллегии присяжных появятся в районных судах. Списки кандидатов в присяжные уже составляются. В компетенцию судов присяжных помимо прочего попадут все дела об убийствах. Это не значит, что каждое такое дело будет рассматриваться судьями из народа, но у всех обвиняемых в убийстве будет возможность попросить суда присяжных.

Многие эксперты предлагают расширить еще больше компетенции присяжных, доверив, например, им дела по экономическим преступлениям. В профессиональном сообществе кроме того обсуждают, что присяжным можно было бы доверить и некоторые споры в рамках гражданского процесса, например, семейные или трудовые. В ближайшее время Федеральная палата адвокатов представит свои предложения. При этом президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко особо подчеркнул, что "необходимо тотальное расширение компетенции суда присяжных".

Летом стартует реформа судов присяжных, каждый обвиняемый в убийстве сможет потребовать такой суд

Начавшаяся работа - реакция адвокатского сообщества на заявления президента России Владимира Путина, прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию.

Как подчеркнул глава государства, Уголовный кодекс должен "перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами", и "такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость".

Глава государства указал на необходимость подготовить на этот счет конкретные инициативы и представить их в рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного суда РФ, правоохранительных органов и прокуратуры. Все предложения будут тщательно проработаны. Приоритет - защита прав граждан и экономических свобод.

"Отрадно, что указание о необходимости их подготовки прозвучало из уст президента России, - сказал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Адвокатура давно говорит о том, что экономические проблемы в нашей стране, к сожалению, чаще всего решаются уголовно-правовыми методами".

Поэтому, по его словам, нужен неординарный подход, который, возможно, будет воспринят и как вполне ожидаемый.

"Речь идет о неотвратимости наказания - одном из ключевых принципов юридической ответственности, основном условии ее эффективности", - говорит Юрий Пилипенко. Как поясняют в ФПА, сейчас никто не несет ответственности за незаконное преследование бизнеса в уголовном порядке, хотя оно достаточно распространено. Выход в том, чтобы поставить заслон и перед конкретными исполнителями, и перед руководителями правоохранительных органов, прежде всего следственных структур, которые фактически поощряют незаконные действия своих подчиненных.

"Необходимо, во-первых, придать новый импульс работе институтов гражданского общества, призванных защищать конституционное право предпринимателей на свободу экономической деятельности, и повысить значимость общественного и ведомственного контроля, - сказал Юрий Пилипенко. - На всех стадиях уголовного процесса, начиная от возбуждения уголовного дела и вплоть до принятия по нему итогового решения, необходим принципиальный и действенный прокурорский надзор за соблюдением закона. Во-вторых, представляется совершенно необходимым создание института следственных судей, предназначение которого - контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, подвергнутых уголовному преследованию".

Предполагается, что следственные судьи будут принимать решения об аресте, а также рассматривать жалобы на действия следователей. При этом ни вести расследование, ни рассматривать уголовные дела такие судьи не будут. В том и смысл, чтобы отделить их от решения главного вопроса: виновен или нет подсудимый. Сегодня же получается так, что один и тот же суд сначала дает санкцию на арест, а потом рассматривает дело человека, виновен или нет. Подчас может получиться, что все придется решать одному и тому же судье. Но если он сначала отправил человека в СИЗО, будет ли потом достаточно объективен?

Кстати, недавно обсудить идею введения следственных судей предложил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Однако он особо подчеркнул, что пока введение следственного судьи лишь идея, а не конкретная инициатива.

"Мы еще не знаем, как вводить этот институт и надо ли. Но если надо, то не следует откладывать его принятие на 10 лет", - пояснил журналистам Вячеслав Лебедев.