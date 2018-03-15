Напомним, летом стартует большая реформа: коллегии присяжных появятся в районных судах. Списки кандидатов в присяжные уже составляются. В компетенцию судов присяжных помимо прочего попадут все дела об убийствах. Это не значит, что каждое такое дело будет рассматриваться судьями из народа, но у всех обвиняемых в убийстве будет возможность попросить суда присяжных.
Многие эксперты предлагают расширить еще больше компетенции присяжных, доверив, например, им дела по экономическим преступлениям. В профессиональном сообществе кроме того обсуждают, что присяжным можно было бы доверить и некоторые споры в рамках гражданского процесса, например, семейные или трудовые. В ближайшее время Федеральная палата адвокатов представит свои предложения. При этом президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко особо подчеркнул, что "необходимо тотальное расширение компетенции суда присяжных".
Начавшаяся работа - реакция адвокатского сообщества на заявления президента России Владимира Путина, прозвучавшие в Послании Федеральному Собранию.
Как подчеркнул глава государства, Уголовный кодекс должен "перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами", и "такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость".
Глава государства указал на необходимость подготовить на этот счет конкретные инициативы и представить их в рабочую группу по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства с участием Верховного суда РФ, правоохранительных органов и прокуратуры. Все предложения будут тщательно проработаны. Приоритет - защита прав граждан и экономических свобод.
"Отрадно, что указание о необходимости их подготовки прозвучало из уст президента России, - сказал президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко. - Адвокатура давно говорит о том, что экономические проблемы в нашей стране, к сожалению, чаще всего решаются уголовно-правовыми методами".
Поэтому, по его словам, нужен неординарный подход, который, возможно, будет воспринят и как вполне ожидаемый.
"Речь идет о неотвратимости наказания - одном из ключевых принципов юридической ответственности, основном условии ее эффективности", - говорит Юрий Пилипенко. Как поясняют в ФПА, сейчас никто не несет ответственности за незаконное преследование бизнеса в уголовном порядке, хотя оно достаточно распространено. Выход в том, чтобы поставить заслон и перед конкретными исполнителями, и перед руководителями правоохранительных органов, прежде всего следственных структур, которые фактически поощряют незаконные действия своих подчиненных.
"Необходимо, во-первых, придать новый импульс работе институтов гражданского общества, призванных защищать конституционное право предпринимателей на свободу экономической деятельности, и повысить значимость общественного и ведомственного контроля, - сказал Юрий Пилипенко. - На всех стадиях уголовного процесса, начиная от возбуждения уголовного дела и вплоть до принятия по нему итогового решения, необходим принципиальный и действенный прокурорский надзор за соблюдением закона. Во-вторых, представляется совершенно необходимым создание института следственных судей, предназначение которого - контроль за соблюдением прав, свобод и законных интересов лиц, подвергнутых уголовному преследованию".
Предполагается, что следственные судьи будут принимать решения об аресте, а также рассматривать жалобы на действия следователей. При этом ни вести расследование, ни рассматривать уголовные дела такие судьи не будут. В том и смысл, чтобы отделить их от решения главного вопроса: виновен или нет подсудимый. Сегодня же получается так, что один и тот же суд сначала дает санкцию на арест, а потом рассматривает дело человека, виновен или нет. Подчас может получиться, что все придется решать одному и тому же судье. Но если он сначала отправил человека в СИЗО, будет ли потом достаточно объективен?
Кстати, недавно обсудить идею введения следственных судей предложил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Однако он особо подчеркнул, что пока введение следственного судьи лишь идея, а не конкретная инициатива.
"Мы еще не знаем, как вводить этот институт и надо ли. Но если надо, то не следует откладывать его принятие на 10 лет", - пояснил журналистам Вячеслав Лебедев.