"Аэрофлот" готов стать заказчиком гражданского сверхзвукового самолета

Авиакомпания "Аэрофлот" была бы рада стать первым заказчиком нового гражданского сверхзвукового самолета, производство которого намечается в России. Об этом заявил в прямом эфире ведущего новостного телеканала гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

"Для нас было бы здорово, если бы "Аэрофлоту" доверили, и мы стали бы первыми заказчиками. С удовольствием бы получили сверхзвуковую машину, - сказал Савельев. - Это жизненная необходимость. Наверное, мы к этому вернемся все вместе, во всей мировой авиации, в ближайшее время".

Глава "Аэрофлота" отметил также, что оказавшиеся нерентабельными сверхзвуковые самолеты Concorde и Ту-144 "обогнали свое время", но сейчас, при наличии новых технологий и композитных материалов есть возможность создать вполне экономичный лайнер.

В январе президент РФ Владимир Путин присутствовал на демонстрационном полете нового сверхзвукового стратегического ракетоносца ТУ-160 "Петр Дейнекин". Тогда же глава государства предложил сделать гражданскую версию этого самолета, что позволит, в частности, значительно экономить время полета, например, между Москвой и Владивостоком. Глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил президенту, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.



