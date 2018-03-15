Лучший бомбардир в истории питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков стал старшим тренером юношеской (до 17 лет) национальной команды по футболу. Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до конца 2019 года.

Разговоры о возможном назначении Кержакова шли уже несколько дней, но официально эту информацию Российский футбольный союз подтвердил только в четверг.

- Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу - с будущим нашего футбола, - прокомментировал свою новую должность сам Кержаков.

Отметим, что экс-форварду не впервой работать с молодежью. После окончания карьеры игрока летом прошлого года Кержаков поступил в Высшую школу тренеров и сразу был назначен координатором юношеских команд в системе родного "Зенита".