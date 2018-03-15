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15.03.2018 23:05
Рубрика: Спорт

Будет за старшего

Кержаков возглавил юношескую сборную страны
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск №7518 (55)
Лучший бомбардир в истории питерского "Зенита" и сборной России Александр Кержаков стал старшим тренером юношеской (до 17 лет) национальной команды по футболу. Контракт 35-летнего специалиста рассчитан до конца 2019 года.

Разговоры о возможном назначении Кержакова шли уже несколько дней, но официально эту информацию Российский футбольный союз подтвердил только в четверг.

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- Я рад войти в команду РФС и очень благодарен руководству союза за то, что мне доверили такую важную работу - с будущим нашего футбола, - прокомментировал свою новую должность сам Кержаков.

Отметим, что экс-форварду не впервой работать с молодежью. После окончания карьеры игрока летом прошлого года Кержаков поступил в Высшую школу тренеров и сразу был назначен координатором юношеских команд в системе родного "Зенита".

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