Компания Apple временно прекратила производство новых моделей iPhone на одном из своих заводов в Китае. Причиной стало использование местным технологическим партнером корпорации неофициальных комплектующих.

Как сообщает MacRumors со ссылкой на китайское издание Commercial Times, источником проблем стал завод компании Wistron, где предположительно использовались "неавторизованные компоненты".

В результате работа фабрики была приостановлена на две недели до выяснения всех обстоятельств.

Представители Wistron, как пишет DigiTimes, выступили с опровержением информации об использовании нелицензионных компонентов. Стоит отметить, что на долю этого партнера приходится сравнительно небольшое количество заказов от Apple - основную работу по сборке iPhone выполняет компания Foxconn.