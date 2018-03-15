Apple прекратила выпуск iPhone. На две недели

15.03.2018, 18:45 Текст: Антон Благовещенский

Компания Apple временно прекратила производство новых моделей iPhone на одном из своих заводов в Китае. Причиной стало использование местным технологическим партнером корпорации неофициальных комплектующих.

Как сообщает MacRumors со ссылкой на китайское издание Commercial Times, источником проблем стал завод компании Wistron, где предположительно использовались "неавторизованные компоненты".

В результате работа фабрики была приостановлена на две недели до выяснения всех обстоятельств.

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Представители Wistron, как пишет DigiTimes, выступили с опровержением информации об использовании нелицензионных компонентов. Стоит отметить, что на долю этого партнера приходится сравнительно небольшое количество заказов от Apple - основную работу по сборке iPhone выполняет компания Foxconn.

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