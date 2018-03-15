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15.03.2018 17:18
Рубрика: Экономика

Автозаправщикам начали выписывать оборотные штрафы за паленый бензин

Текст: Александра Воздвиженская
В этом месяце будут готовы документы для выставления первого оборотного штрафа АЗС за продажу паленого моторного топлива, которое не соответствует требованиям технического регламента.

Нарушения на заправках чаще всего встречаются в Южном, Северо-Западном округах и Сибири, но первый штраф по новому закону, похоже, зафиксируют в Центральном округе - Владимирской области. Документы о штрафе будут готовы в ближайшие полторы недели, уточнила руководитель Центрального межрегионального территориального управления (ЦМТУ) Росстандарта Марина Калинникова на конференции "SMART-АЗС" Национального нефтегазового форума.

На заводах нарушений нет - примеси доходят до бака из-за нефтебаз и розницы, разбавляющих топливо

Закон, который ввел оборотные штрафы за продажу паленого топлива, вступил в силу 29 января этого года. При впервые выявленном нарушении закон предусматривает штраф в размере одного процента от выручки АЗС за прошедший календарный год, при повторном нарушении - уже три процента и вероятную заморозку работы заправки на срок до 90 дней. В некоторых федеральных округах нарушения при продаже топлива встречаются в 30-40 процентах проверок, в Центральном округе таковых в прошлом году оказалось чуть менее 17 процентов при исследовании качества нефтепродуктов.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
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Самая высокая доля нарушений приходится на независимых участников рынка: каждая третья их АЗС работает с нарушениями, следует из данных ЦМТУ. Среди сетевых АЗС этот показатель составляет около восьми процентов, среди нефтебаз - 11 процентов, а на нефтеперерабатывающих заводах нарушений нет. Четыре из пяти проверок заканчивались отбором образцов. В итоге некачественным признано чуть более одного процента образцов бензина и 12,5 процента дизельного топлива, рассказала Калинникова.

На рынке дизельного топлива всегда преобладала более высокая доля фальсификата: годовое потребление дизеля выше, чем бензина - 39 миллионов тонн против 35 миллионов, к тому же через розницу реализуется только 18 миллионов тонн дизеля, в то время как спрос автотранспорта составляет 24 миллиона, рассказал старший консультант Vygon Consulting Александр Былкин. Реализацию товарного дизеля через АЗС можно нарастить в полтора раза, если перевести мелкооптовые поставки в розничное звено и заместить суррогаты, однако оптовые каналы реализации пока остаются более выгодными для потребителей по цене, но не по качеству. По словам Былкина, в мелком опте доля суррогатов достигает 50 процентов.

30 процентов составляет доля "серого" топлива на российском рынке

В целом доля "серого" оборота на российском рынке топлива составляет до 30 процентов, говорит Калинникова. Содержание серы в некоторых видах суррогатов в сотни тысяч раз превышает нормативы. Росстандарт предлагал обязать нефтебазы проводить испытания топлива в лабораториях с занесением результатов в паспорт качества, для чего нужно изменить техрегламент. Пока же нефтебазы не отвечают за качество топлива, так как формально они его только хранят.

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