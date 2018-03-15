Бастрыкин заслушал в Сирии доклад о расследовании дела о крушении Ан-26

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заслушал в Сирии доклад о ходе расследования дела о крушении самолета Ан-26. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

Она рассказала о посещении Бастрыкиным российской военной авиабазы в Хмеймиме.

- В частности, заслушан доклад о ходе расследования военными следственными органами СК России уголовного дела по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26, - сказала Петренко.

Также, по ее словам, Бастрыкину доложили о том, как проходит совместная работа российских следователей и представителей компетентных органов Сирии по установлению всех обстоятельств совершения преступлений в отношении российских военнослужащих на территории Сирии.

Российский военно-транспортный самолет Ан-26 разбился 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. Самолет не долетел около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. В результате авиакатастрофы погибли 39 человек, которые находились на борту воздушного судна.