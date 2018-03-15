Бастрыкину доложили о расследовании катастрофы Ан-26 и убийства летчика Пешкова

Закончился официальный визит в Сирийскую Арабскую Республику председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Глава следственного ведомства в ходе него встретился со своими сирийскими коллегами.

О деталях договоренностей и подписанных документов корреспонденту "РГ" рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко. Александр Бастрыкин встретился с начальником Бюро национальной безопасности САР дивизионным генералом Али Мамлюком. В частности, говорили о возвращении террористов, получивших боевой опыт в странах Ближнего Востока. Эти люди возвращаются в Россию и Европу для подготовки и совершения террористических актов, продвижения идей "радикального ислама", вербовки в свои ряды.

В ходе встречи председателя Следственного комитета с Министром юстиции Сирии Ишамом Аш-Шааром и Председателем комитета по документированию террористических преступлений - заместителем Министра юстиции Тайсиром Ас-Самади обсуждены механизмы практического взаимодействия с учетом компетенции ведомств. По завершении переговоров подписан Протокол о сотрудничестве между СК России и Министерством юстиции САР.

Кроме того, Александр Бастрыкин посетил российскую военную авиабазу в Хмеймиме, где провел совещание со следователями СК России.

Ему доложили о ходе расследования военными следователями уголовного дела по факту крушения российского транспортного самолета АН-26. И о совместной работе российских следователей с представителями органов Сирии по расследованию преступлений, совершенных против российских военнослужащих на территории Сирии - убийства пилота Олега Пешкова, минометного обстрела мобильного военного госпиталя ВС РФ в Алеппо и других.