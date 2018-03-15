Беларусь заняла 73-е место в рейтинге самых счастливых стран

Россия заняла 59-ю строчку в списке самых счастливых стран по версии ООН, ее "соседями" по рейтингу стали Южная Корея, Северный Кипр, Казахстан и Республика Кипр. Об этом сообщает РИА Новости.

В докладе The World Happiness Report оцениваются 156 государств, где учитываются такие показатели, как ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, коррупция и другие.

Первое место в докладе, который публикуется с 2012 года, впервые заняла Финляндия. Второе место досталось Норвегии - лидеру предыдущего года. В десятку лучших вошли Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.

Беларусь расположилась примерно посередине списка - на 73-м месте.

По данным экспертов, наибольшего прогресса достигло западноафриканское государство Того, продвинувшись вверх на 17 пунктов с 2015 года. В новом рейтинге страна заняла 139-е место. В то же время Венесуэла потеряла наибольшее количество позиций. В прошлом году она была на 82-й строчке, в этом - на 102-й.

