Белорусские ученые разрабатывают проект, который сохранит жизнь шахтерам

Системный контроль за безопасностью горных работ будет обеспечиваться, благодаря комплексному мониторингу производства, программное обеспечение для которого разрабатывают белорусские ученые. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по научной и инновационной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук РБ Сергей Кругликов.

По информации ученого, которого цитирует БЕЛТА, новинка белорусских ученых уже тестируется на шахтах "Беларуськалия". В рамках этой программы, добавил он, разрабатываются офисный суперкомпьютер и суперкомпьютер для центра обработки данных. Разработка ученых, по его словам, предназначена "для комплексной обработки данных, поступающих с различных датчиков, которые находятся непосредственно в шахтах". С ее помощью можно спрогнозировать обрушение в шахте за пять-семь минут до кризисной ситуации и предотвратить человеческие жертвы.

Научно-исследовательская работа, реализацию которой Кругликов считает весьма "актуальной для Беларуси", осуществляется благодаря союзной программе "СКИФ-Недра". Если кратко изложить суть ее инженерной мысли, то она сводится к "отраслевой функциональности и практической направленности".

Следует добавить, что программа "СКИФ-Недра" реализуется уже третий год. На ее финансирование из союзного бюджета было выделено 750 млн российских рублей. Ученые работают над решением задач обработки и анализа сейсмических данных, а также над моделированием геолого-гидродинамических и геомеханических процессов в недрах.

Кстати, "СКИФ-НЕДРА" является логическим продолжением программы "СКИФ-ГРИД", которая была реализована в предыдущие годы. А всего с 2000 года в Союзном государстве российские и белорусские ученые работали над тремя суперкомпьютерными программами: "Скиф", "Скиф-Триада" и "СКИФ-ГРИД". Все они нацелены на создание суперкомпьютерных технологий, которые позволяют специалистам решать сложнейшие задачи в области машиностроения, биотехнологий, геологоразведки, метеорологии и климатологии, контроля окружающей среды.



