В чемпионате России по хоккею с мячом среди клубов Суперлиги сегодня определятся участники "золотого" матча. С большой долей вероятности 25 марта в Хабаровске на арене "Ерофей" встретятся "СКА-Нефтяник" и "Енисей".

Напомним, что согласно регламенту турнира полуфинальные серии длятся до трех побед одной из команд. В первых двух матчах "Енисей" одолел "Кузбасс" - 13:4 и 7:3, а "СКА-Нефтяник" - "Байкал-Энергию" - 12:1 и 8:3.

По итогам серии два лучших клуба определят судьбу золотых медалей по итогам одного "золотого" матча, а вот обладатель бронзовых наград станет известен по сумме двух поединков. Для тех, кто следит за русским хоккеем, будет интересно узнать, что накануне стартовала продажа билетов на финальный матч чемпионата России. Как сообщает пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник", стоимость билетов на главный матч года составит от 300 до 900 рублей.

Стоит напомнить, что в прошлом году золотые медали также были разыграны в Хабаровске. Тогда "СКА-Нефтяник" не оставил шансов "Байкал-Энергии" - 6:2, а вот красноярский "Енисей" стал обладателем бронзы.

Тем временем подмосковный Красногорск готовится принять международный детский турнир по хоккею с мячом.

18 марта Россию на турнире "Красногорск-2018", организованном по инициативе главы городского округа Красногорск Радия Хабирова при поддержке Международной федерации бенди (FIB), представят хоккеисты подмосковного "Зоркого". Планируется, что в турнире примут участие хоккеисты 2006 года рождения из России и Европы.

"Стадион "Зоркий" примет у себя спортивное мероприятие европейского масштаба. В рамках турнира "Красногорск-2018" на одной ледовой площадке встретятся: Россия, которую в том числе представят наши ребята из "Зоркого", команда Норвегии, сборные Германии и Голландии, Чехии и Словакии", - рассказал журналистам генеральный директор спортклуба "Зоркий" Рустем Ахмадинуров.